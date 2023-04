Golpearon a un hombre en Warnes hasta matarlo, denuncia la familia de la víctima

“A mi hermano lo han apaleado, no sabemos con qué le dieron. Él estuvo tirado toda la noche. Hay una detenida que es una joven y también participaron otras personas”, señaló la hermana de la víctima.

Por este caso hay una mujer aprehendida que está en la carceleta del municipio de Warnes.

“Quiero que todo se esclarezca. Que no todo se termine con la chica, me dijeron que no era ella sola y que había más personas”, sostuvo la hermana.