Hinchas de The Strongest insultaron y escupieron a jugadores de Oriente Petrolero

Oriente Petrolero sacó un punto de oro de La Paz, pero los hinchas de The Strongest quisieron pasarle factura al cuerpo técnico y a los jugadores del albiverde. Se viralizaron algunos videos en los que se ve a algunos paceños fuera de sí tras el 0-0.

Fuente: El Deber

Repugnante, reprochable y de muy bajo nivel. Así fue el accionar de algunos ‘hinchas’ The The Strongest tras empatar con Oriente Petrolero. Una vez terminado el partido, algunos desubicados se acercaron a escupir e insultar a la delegación cruceña.

Oriente Petrolero empató en la ciudad de La Paz, y esto generó la bronca de los atigrados. El refinero fue con sus armas, planteo bien el partido, y sacó un resultado que hace muchos años y no se le daba.

The Strongest perdió puntos, pero no perdió el partido y mucho menos la punta del campeonato. En ese sentido, algunos malos perdedores reaccionaron de manera muy baja después del final el partido.

Se viralizaron algunos videos donde se observa la agresividad de aurinegros. Según el periodista Luís Butrón, un grupo de paceños agresivos insultaron y quisieron agredir a un reducido número de hinchas albiverdes, aparentemente, la mayoría mujeres y niños.

En este video podemos apreciar como un grupo de maleantes frustrados trata de abalanzarse contra un grupo de hinchas de @cdopetrolero compuesto en su mayoría por niños y mujeres. pic.twitter.com/krZllJRZyc — Luis Butron Carrasco (@butron_carrasco) April 23, 2023

En otro video publicado en redes sociales, se ve claramente como un atigrado trepa el alambrado de la zona de preferencia, y además de insultar a las delegación refinera, les escupe. Primero fue con la gente del cuerpo técnico y después con los mismos jugadores.

Escupitajo asqueroso y artero, además de un atentado contra la salud pública, ante la acción tibia de la Policía qué tendría que haber detenido a esta “persona” pic.twitter.com/6RubHsmJiW — Luis Butron Carrasco (@butron_carrasco) April 23, 2023

El empate contra un equipo en crisis y envuelto en un escándalo por Henry Vaca, no cayó bien. Oriente Petrolero pudo aguantar y hasta tuvo chances para herir a The Strongest, pero no tuvo eficacia. Si estos hechos suceden en otros estadios, suelen caer sanciones, ¿Habrá para el atigrado y el Hernando Siles?