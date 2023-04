Instruyen auditoría a la gestión del exministro Romero por compra intermediada de gases

Fuente: ABI

Una auditoría fue instruida a la gestión del exministro de Gobierno, Carlos Romero, por la compra en 2018 de un stock de gases lacrimógenos a través de una empresa intermediaria. Sobre la base del informe se analizarán las acciones siguientes, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“No sabemos qué pasó en esos momentos y vamos a instruir públicamente a Auditoría (del Ministerio de Gobierno) que, así como hicieron auditorías a la gestión de Arturo Murillo, también se hagan las gestiones correspondientes a gestiones pasadas, tenemos que cuidar los recursos de todo el pueblo boliviano”, afirmó.

La instrucción de fiscalización se dio en una conferencia de prensa en la que se detalló que el Gobierno adquirió un lote de agentes químicos de la brasileña Cóndor por Bs 64 millones, sin intermediarios y con un ahorro para el Estado de Bs 16 millones.

Sin dar mayores datos, se reveló que se trata del contrato 626 de 2018, en la gestión de Romero.

“Vamos a pedir a la instancia de auditoría que realice las investigaciones correspondientes y si existen elementos formales y elementos suficientes vamos a iniciar las acciones correspondientes”, explicó.

Murillo, en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, contrató a la intermediaria Bravo Tactil Solutions para la compra de los gases lacrimógenos de la firma Cóndor. De acuerdo a las investigaciones, el costo total de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 fue de $us 5,7 millones, de los que $us 3,3 millones se pagaron a la empresa Cóndor y $us 2,3 millones a la intermediaria que formó parte de la organización delictiva armada por Murillo y sus cómplices.

