Justicia de EE.UU. presenta cargos contra hijos del ‘Chapo’ Guzmán y miembros del Cártel de Sinaloa

Las imputaciones contra un total de 28 narcotraficantes fueron presentadas en tres cortes distintas.

Fuente: RT

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos este viernes contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a ‘Los Chapitos’, los cuatro hijos del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cumple cadena perpetua desde 2019 en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

La institución informó que los cargos contra los narcotraficantes fueron presentados en tres cortes distintas: en el Distrito Sur de Nueva York, en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia.

En paralelo, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de tres de ‘Los Chapitos’: Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López; y otros 5 millones de dólares por Joaquín Guzmán López.

“Hoy, el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el Cártel de Sinaloa e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland.

Justice Department Announces Charges Against Sinaloa Cartel’s Global Operation

“Chapitos” Charged in Department’s Latest Actions to Disrupt Flow of Illegal Fentanyl and Other Dangerous Drugshttps://t.co/1QfvwZUItN

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 14, 2023