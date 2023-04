“Les saco los ojos y disfruto de eso”: un cirujano ucraniano cuenta sus atrocidades contra soldados rusos

“Si me lo traen [a un prisionero] y le falta un pie, para mí es un cadáver”, dice el hombre en la grabación.

El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexánder Bastrykin, ordenó este jueves realizar una indagatoria en relación con posibles crímenes contra militares rusos tras la aparición de un video en redes en el que un hombre, que afirma ser un cirujano militar ucraniano, relata cómo corta diferentes órganos a los soldados rusos que caen prisioneros.

“Les corto a sus bichos los pies, las manos y los ojos. […] Ahora tengo dos días libres. Estoy en casa. Les saco los ojos, los riñones y el hígado a sus bichos de 27 años. Le digo más. Si me lo traen [a un prisionero] y le falta un pie, para mí es un cadáver“, asevera el individuo.

“Mi jefatura casi siempre me dice: Vladímir Vasílievich, puede al menos darles analgésicos para que no sufran tanto. Les digo que naturalmente lo haré. Pero no lo hago. Les saco los ojos y disfruto de eso”, relata.

El grupo de ‘hackers’ RaHDit señaló a RT en ruso que el protagonista de la grabación es Andréi Dmitrishin, de 37 años y oriundo de una localidad ubicada en la región de Ivano-Frankovsk, en el oeste de Ucrania. Los piratas informáticos averiguaron que participó en la llamada ‘operación antiterrorista’ lanzada por Kiev contra las repúblicas del Donbass, al tiempo que sirvió en la Guardia Nacional en 2014-2015.