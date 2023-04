Leyes acumula un historial con más de 10 procesos y sigue en la clandestinidad

Fuente: lostiempos.com

Leyes enfrentó su primer escándalo de corrupción dos años después de asumir la silla edil con el caso Mochilas I por la compra del material a través de un proceso presuntamente direccionado.

Posteriormente, se destaparon los casos Mochilas II y III. Los tres están en etapa de juicio oral con más de 20 investigados. (Ver infografía).

La primera fue suspendida hasta julio. La audiencia de juicio oral de Mochilas II se instaló el pasado miércoles y continuará el 24 de abril; el Tribunal debe resolver seis incidentes planteados por los acusados, entre ellos, Leyes.

“En todos los casos hay un daño económico, un interés comprometido por el Estado”, señaló la jefa del Área Legal de la Alcaldía, Tatiana Neri. Por ejemplo, explicó que, en el caso Mochilas, el margen de daño económico es el de la licitación, pero se definirá en la etapa del proceso de reparación del daño.

En tanto, el procurador departamental, Ever Veizaga, indicó que Leyes enfrenta una sentencia de entre 8 y más de 10 años, en caso de que se declare concurso de delitos. Sin embargo, en medio del avance de los procesos, el 14 de abril Leyes informó vía telefónica a su exabogado que ya no se encuentra en territorio nacional, por lo que se le declaró en rebeldía en cuatro casos ante su ausencia y se le asignó un abogado defensor de oficio.

“Hasta ese estado van a continuar los procesos por hechos de corrupción, toda vez que la norma establece que pueden continuar en rebeldía”, indicó Veizaga.

Cambio de medidas

Legisladores del MAS apuntan a la flexibilización de las medidas cautelares del exalcalde. Al respecto, el procurador recordó que esta flexibilización empezó el 18 de noviembre de 2019, luego de que

Leyes lograra medidas sustitutivas en el caso Mochilas II y saliera de la cárcel de San Antonio, días después de la posesión de Álvaro Coímbra como ministro de Justicia durante el gobierno de Jeanine Áñez.

“En esa ocasión se me ha prohibido asistir específicamente a audiencias de Leyes, llegó mi destitución y a las dos horas le dieron libertad. Esto ya escapa a las partes acusadoras porque la medida la dispone la autoridad jurisdiccional”, contó. Desde entonces, buscó medidas sustitutivas en los procesos en su contra.

“Siempre nos hemos opuesto a las medidas sustitutivas porque había todos los indicios y facilidades para que pueda escapar de la detención domiciliaria”, dijo. Tras su libertad, manifestó que no era sencillo cambiar las medidas, hasta su ausencia el 10 de abril de este año.

La fiscal departamental, Nuria Gonzales, informó que Leyes faltó a su registro biométrico mensual desde febrero, pero “ha estado en las últimas audiencias” viéndose su comparecencia.

“Podríamos decir que se estaba sometiendo aparentemente a proceso. No teníamos una evidencia que pueda ser contundente respecto de que él se hubiera sustraído a la tramitación del proceso”, dijo. A la fecha, no hay un documento que confirme su fuga. Migración no reportó salidas por puestos oficiales y no tiene un pasaporte vigente.

Leyes tuvo una gestión de cambios por denuncias

En 2015, José María Leyes, candidato de Demócratas, ganó las elecciones municipales con el 55 por ciento. Dos años después, enfrentó su primer escándalo de corrupción tras destaparse el caso Mochilas, por el que la exconcejala Rocío Molina presentó una denuncia en la Fiscalía.

Por esto estuvo con detención domiciliaria durante siete meses y en Mochilas II fue enviado a la cárcel. En 2019, asambleístas Demócratas lo alejaron del partido por las denuncias.

Iván Tellería asumió como suplente en 2020, cuando reemplazó a Leyes durante su suspensión por parte de la comisión de ética del Concejo. El 26 de marzo de 2021, fue elegido como alcalde titular tras la renuncia irrevocable de Leyes.

La última audiencia presencial de Leyes fue en noviembre de 2022, que solicitó que sea virtual por su trabajo. En diciembre dejó su hogar y desde enero no se presentó ante el Ministerio Público, una medida sustitutiva que debía cumplir.

Diputado pidió informes al Ministro

El diputado Héctor Arce (MAS) envió una petición de informe con 16 preguntas al ministro de Justicia, Iván Lima, para conocer sobre los procesos en contra de Leyes, las medidas cautelares, las apelaciones, los riesgos procesales, entre otros aspectos. También responsabilizó de la salida del país de Leyes a la Alcaldía de Cochabamba.

No hay informes oficiales de su salida del país

La Alcaldía informó que no recibió informes ni certificaciones que confirmen la salida del país del exalcalde. En tanto, la Fiscalía coordina con la Policía la búsqueda y captura del acusado. Además, anunció la activación del sello rojo con Migración en cuanto se tengan las órdenes de los mandamientos de aprehensión. Por ahora, en la página oficial de la Interpol no figura el nombre de Leyes entre los buscados.