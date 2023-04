Los cadetes del Ejército que saltaron al vacío alertaron al instructor que había fallas

En un material audiovisual se ve que uno de los cadetes no quiere saltar. Fue obligado por uno de los instructores a pesar de que no tenía medidas de seguridad. El Ministerio de Defensa admitió que hubo negligencia y pide investigación.

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

Los cadetes que ahora están gravemente heridos no querían saltar. Fueron obligados a pesar de que no tenían las condiciones de seguridad para realizar el denominado ejercicio ‘salto de la muerte’. El instructor, supuestamente con grado de teniente del Ejército, obliga a los cadetes a lanzarse al vacío pese a que no había condiciones.