Matthew Perry borrará las polémicas declaraciones sobre Keanu Reeves de su libro: “Dije una estupidez”

El actor de “Friends” se disculpó, nuevamente, por la referencia que hizo a Reeves en su autobiografía

Matthew Perry, conocido internacionalmente por su papel como Chandler en la aclamada serie Friends, advirtió recientemente que en las próximas ediciones de su libro autobiográfico eliminará una mención al actor Keanu Reeves por el escándalo que provocó.

En un panel del Festival of Books 2023 organizado por Los Angeles Times, el histrión calificó como un error la inclusión de una frase que aludía al actor conocido por sagas como Matrix y John Wick.

Concretamente, la controvertida referencia estaba incluida en un fragmento de su libro —Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing— en el que Perry lamentó las muertes a temprana edad de personalidades como River Phoenix y Chris Farley.

“River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera, demasiado hermoso para este mundo. Parece que siempre son los tipos con talento los que caen. ¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros?”, fue la oración que le valió múltiples críticas y señalamientos.

El libro fue publicado a finales de 2022 y, en las mismas fechas, Perry confesó su arrepentimiento en una declaración para la revista People, ante la cual se reconoció como un gran fanático de Reeves y explicó que la elección de su nombre fue completamente al azar.

A pesar su disculpa, las críticas negativas no cesaron, lo cual llevó al actor originario de Massachusetts a eliminar dicha frase de los próximos tirajes de su texto.

“Dije una estupidez […] Fue algo malo”, admitió durante el festival ante Matt Brennan, editor adjunto de arte y entretenimiento de Los Angeles Times.

Posteriormente, el medio USA Today contactó a Perry para pedirle una declaración más amplia respecto al tema, a lo que respondió que aún está pendiente hacer las pases con Keanu Reeves en persona.

“Mencioné su nombre porque yo vivo en la misma calle […] Ya me he disculpado públicamente con él. Cualquier versión futura del libro ya no tendrá su nombre en él”, fue la contestación del actor al citado portal.

Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing es un texto que recopila las memorias y crónicas de Matthew Perry durante su apogeo como artista y la manera en que la famosa serie de Marta Kauffman y David Crane lo lanzó al estrellato.

Sin embargo, como lo adelanta el título, el actor también profundizó en algunas de las etapas más duras de su vida como figura pública, pues incluyó detalles de su lucha contra la adicción a sustancias como el alcohol y las drogas, las cuales lo llevaron en distintas ocasiones al hospital.

Sobre este tema, Perry explicó que incluso los fans podrían darse cuenta de los momentos a lo largo de Friends en los que consumía dichos estupefacientes, pues sus cambios físicos resultaban evidentes.

“Si tengo sobrepeso, fue alcohol; si estoy flaco, fueron pastillas; si tengo barba de candado, fueron muchas pastillas”, explicó.

Y aunque dijo que nunca grabó bajo los efectos de dichas sustancias, aclaró que había épocas en las que llegó a tomar hasta 55 potentes analgésicos al día para soportar los intensos días de filmación.

Sus propios compañeros, preocupados por la situación, llegaron a encararlo, pues se percataban de su abuso aunque tratara de esconderlo. “Que Jennifer Aniston me confrontara fue devastador. Y yo estaba confundido”, recordó Perry.

Hasta el momento no hay reportes de alguna reacción de Keanu Reeves tras las últimas revelaciones de Perry en el evento de California.