Ministro de Economía: Hay una campaña de ataque con la intención de que “la gestión económica tropiece”

El ministro Marcelo Montenegro remarcó que el gobierno de Arce primero hace análisis para ejecutar proyectos y no como en el pasado, cuando “se han metido nomás las inversiones sin estudios”.

Edwin Condori

Serán “resultados de estudios previos que se han hecho en estos dos años (de gestión). El gobierno de Luis Arce no invierte si no hay estudio previo, si no hay análisis (…); no es como en el pasado que, en algunos casos, se han metido nomás las inversiones sin que haya estos estudios”, enfatizó Montenegro en una entrevista con Bolivia Tv.