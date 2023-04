Ministro del Castillo: Gobierno compra gases lacrimógenos por Bs 64 millones, sin intermediarios y un ahorro de Bs 16 millones

Fuente: ABI

El Gobierno adquirió un lote de agentes químicos de la empresa brasileña Cóndor por Bs 64 millones, sin intermediarios y con un ahorro para el Estado de Bs 16 millones. La compra se la hizo atendiendo una solicitud de la Policía, para reponer stock de este material, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Nunca vamos a permitir que se desvíe un solo boliviano para los bolsillos”, aseguró y explicó que en esta compra están eliminados los intermediarios y el precio del stock incluye su puesta en suelo boliviano.

El actual proceso de compra es distinto al que utilizó el exministro Arturo Murillo, sentenciado en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. Murillo, en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, contrató a la intermediaria Bravo Tactil Solutions para la compra de los gases lacrimógenos de la firma Cóndor, a quien le exigieron, vía carta, la venta a la intermediaria.

De acuerdo a las investigaciones, el costo total de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 fue de $us 5,7 millones, de los que $us 3,3 millones se pagaron a la empresa Cóndor y $us 2,3 millones a la intermediaria que formó parte de la organización delictiva armada por Murillo y sus cómplices.

Del Castillo explicó que se requirieron cotizaciones a diferentes empresas nacionales e internacionales, pero solo tres respondieron, dos nacionales y la brasileña Cóndor.

Una de las empresas nacionales ofertó Bs 92 millones y la otra Bs 87 millones, mientras que Cóndor Bs 64 millones. Se optó por la mejor oferta, explicó y criticó los cuestionamientos desde el ámbito político, porque no tienen -aseguró- ninguna base documental.

“Se están adquiriendo los gases lacrimógenos para reponer stock, siempre la Policía Boliviana tiene que realizar planes y operaciones pensando en el futuro, no estamos viendo que vaya a haber convulsión dentro el territorio nacional, todo el pueblo boliviano quiere paz y tranquilidad”, aseguró.

En la compra se ahorró Bs 16 millones, que irán a fortalecer a la Policía, aseguró Del Castillo en conferencia de prensa.

Murillo y sus cómplices utilizaron el sistema bancario estadounidense para llevarse el dinero producto del sobreprecio en la compra del material antidisturbio. El exministro fue detenido y sentenciado a más de cinco años de cárcel.

Sus cómplices Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida y fueron condenados.

