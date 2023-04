Morales a funcionarios: Si algún ministro les dice: ‘hablen contra Evo’, hablen contra mí para que no los boten de sus trabajos

El expresidente contó que está muy resfriado, pero en un proceso de recuperación.

El lídel del MAS se refirió a la concentración que hubo en Ivirgarzama por el aniversario del partido, el pasado domingo. Contó que algunos servidores públicos le pidieron disculpas adelantadas porque iban a apoyar al Presidente y no a él “para no perder su trabajo”.

“Si algún ministro les dice: ‘hablen contra Evo’, no importa, hablen contra mí, no soy resentido, no soy vengativo.Hablen contra mí para que no los boten de sus trabajos”, afirmó Morales en su programa dominical Evo, líder de los humildes, que se transmite por Radio Kawsachun Coca.

El expresidente Evo Morales afirmó la mañana de este domingo que hay servidores públicos que reciben advertencias de autoridades de Gobierno para que asistan a encuentros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y apoyen al presidente Luis Arce pero no a él.

Dijo que le contaron que en 100 buses llevaron a funcionarios de todas partes del país. “Pero no tanto para festejar, sino para apoyar a Lucho, presidente. Porque los mismos trabajadores me dijeron ‘si no gritamos Lucho, Presidente, nos van a despedir, vas a disculpar’”.

Después contó que le invitó al Presidente a almorzar después del acto. En primera instancia le dijo que sí, per luego que no. “Después dijo que no, que por lo menos domingo ‘iré a almorzar con mi familia’”. Dijo que sí participaron diputados y senadores, y evitó referirse al vicepresidente David Choquehuanca.

Evo está resfriado

El expresidente contó, mediante sus redes sociales, que no iba a poder asistir a actos ni otras reuniones por recomendación médica, debido a que está delicado de salud.

Este domingo, explicó que tiene un fuerte resfriado. “Después del gran acto que tuvimos en Ivirgarzama, en lluvia. Al día siguiente sentí escalos fríos, temperatura, un resfrío profundo. Pero (estamos) recuperándonos perfectamente, sólo falta una recomendación mpedica”, afirmó.