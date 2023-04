Músico cuenta cómo se salvó del accidente que sufrió un grupo musical camino a Ayopaya

“Acá recuperando nuestras cosas, faltan algunas cosas que no estamos recuperando, pero gracias a Dios que nos pasó nada. Todos estamos bien”, señala el relato que acompaña uno de los vídeos del grupo.

En las imágenes se ve cómo el bus quedó de costado sobre las piedras, mientras que los discos y equipaje quedaron esparcidos por todo el tramo que cayó el motorizado.

Hasta ese sitio bajaron los integrantes de la banda para rescatar sus pertenencias, pues nadie se encontraba al interior del motorizado cuando éste cayó desde la carretera.

¿Qué sucedió? Según transcendió en redes sociales, el vehículo en el que viajaban sufrió un percance y quedó varado, intentaron remolcaron con ayuda de otro motorizado, por lo que los músicos bajaron y así lograron salvarse del accidente.

Jandro, el baterista, indicó que salvó gracias a insistencias de sus compañeros, pues mientras el resto bajó a la carretera, él descansaba al interior del motorizado, que estaba varado.

”Estaba cansado, de sueño, no dormí varias noches por grabar en mi estudio”, indicó en su cuenta de Facebook.

”Me quedé dormido en el bus me dijieron que salga, pero yo quería quedarme a dormir. Vi que la cosa estaba sería y salí a tiempo si me quedaba no la estaría contando”, contó.

Finalmente decidió descender y reunirse con el resto, instantes previos del embarrancamiento.

El músico indicó quedaron afectados emocionalmente y agradecieron la preocupación de sus seguidores.