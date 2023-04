Niño revela que su padrastro lo sometía a un martirio físico y sicológico

Guider Arancibia Guillen

Fuente: El Deber

Profesionales de la Defensoría de la Niñez realizaron dos entrevistas sicológicas al niño . “Vivo con mi mamá y su novio. El novio de mi mamá me pega en la cabeza, me da puñetes en la costilla y no puedo respirar. No quiero volver con mi mamá porque no le dice nada a su novio cuando me pega . Mi mamá me dice: ‘Esto te lo mereces por malcriado’”, es parte de la entrevista al pequeño.

En otra parte de la entrevista el niño relata: “Yo vivo con mi madre, pero quiero estar con mi abuela; también vive el novio de mi mamá, pero es malo porque me pega en la cabeza como si fuera un tambor. Me hace zancadillas cuando estoy jugando con los perros para que me caiga y me raspe los brazos”.

Ante la pregunta de la sicóloga sobre cuando el novio le pega si su madre dice algo, el niño respondió: “Lo ve y no dice nada, lo defiende. Es solo jugando, dice, y una vez me pegó un puñetazo en mis costillas que ni podía respirar. Mi mamá me dijo que es solo jugando y cuando yo estoy en la cama, me jala la pierna y me da puñetes y tengo moretes”. También confesó: “El novio de mi mamá me dice: ‘Maldito criado, tripa seca’, eso me dice. Quiero vivir con mi abuela porque en esa casa de mi mamá no me quieren. El novio de mi mamá me golpea con su mano y su puño. Me da cachetadas, siempre me trata mal”.