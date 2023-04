“No me bajé porque me puse nervioso”, chofer de micro que atropelló a un perro dijo estar arrepentido

La Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) confirmó que la muerte del can fue instantánea. El conductor está arrestado.

Después de varias horas, la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) confirmó la muerte del perrito que fue atropellado por un conductor de micro en la zona de la Cuchilla. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y causó indignación entre la población. El chofer fue identificado como Candido Camacho y actualmente se encuentra arrestado tras presentarse de manera voluntaria ante la unidad de tránsito. El motorizado está retenido en esta instancia policial.





En su declaración, el hombre aseguró no haber visto al cachorro debido a que estaba cobrando pasajes. El delito por el que está siendo investigado es biocidio, puesto que el animal murió de forma instantánea.

Las imágenes son indignantes, en ellas se observa al animal de color blanco y negro cruzando cojeando la calle, cuando el micro de la línea 25 gira por la esquina y pasa por encima del can con sus llantas delanteras y traseras, dejándolo tendido en el suelo.

“Yo (estaba) pasando con calma (por la vía) pero peor se metió el perrito (…) en ese momento no me baje porque me puse nervioso”, explicó.

Pofoma se trasladó hasta el lugar del accidente para iniciar con las investigaciones. En tanto, los vecinos demandan a las autoridades el colocado de señalizaciones puesto que, aseguran que estos hechos son constantes.