Prada insiste en que “no hay crisis” y Evo cree que “lo mejor es reconocer” que estamos mal

“Por supuesto que no estamos en crisis. Esa es solo una idea que se quiere instalar y que no es nueva. Desde 2006, que nuestro Presidente era ministro, siempre la derecha trató de instalar la idea de una crisis económica. Nuestro Presidente siempre supo afrontarla. Desde entonces se decía que si ganaba el MAS habría una crisis, que se volvería al tiempo de la UDP, que se quitaría casas, autos y poco más a uno de sus hijos”, señaló Prada durante una entrevista en el canal estatal Bolivia TV.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, insistió este domingo en que no existe una crisis económica en el país y que esto es solo una idea que quiere implantar la derecha. Poco antes, al referirse a la situación de la economía, el jefe del partido en función de gobierno, Evo Morales, dijo que “lo mejor es reconocer: aquí estamos mal, aquí tenemos problemas”.

Pero no solo vertió acusaciones en contra de la oposición. Admitió que dentro de la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional también hay quienes buscan inviabilizar la gestión de Arce, poniendo trabas a leyes que son estratégicas para el país.

“En el fondo lo que se busca no es una afectación al Presidente como persona, sino inviabilizar la gestión de gobierno y hasta acortar su mandato”, dijo, para luego agregar que en esta suerte de “pequeños golpes parlamentarios” también participan algunos miembros del oficialismo. “Me parece inconcebible. No me sorprende que esto venga de la derecha, pero sí duele que venga de algunos compañeros del interior del partido”, afirmó.

Aproximadamente un par de horas antes, Morales habló de la situación económica del país durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca e insistió en la necesidad de una cumbre multisectorial nacional para tratar el tema económico, previo sinceramiento del gobierno, ya que “todo el pueblo sabe que tenemos dificultades”.

“Lo mejor es reconocer: aquí estamos mal, aquí tenemos problemas”, insistió, después de recordar que en las últimas semanas tres calificadoras ( Fitch Ratings, Moody´s y Standar&Poors ) además de una revista especializada (The Economist) concluyeron que la situación de Bolivia es mala y con una proyección a empeorar.