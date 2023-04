Prostitución y trabajo forzoso en Argentina

En el norte argentino se atendió 4.800 denuncias entre 2020 y 2022. Cerca de 3.400 personas fueron rescatadas

Ivan Alejandro Paredes

Argentina no es un caso aislado de la trata y tráfico de personas. Este país es parte de otra ruta de este delito y también las víctimas son reclutadas por mafias nacionales. Entre 2020 y 2022, en el norte argentino se rescataron a 3.400 personas, una mayoría son bolivianos. En esta nación las bandas explotan a las víctimas de diferentes formas: trabajo forzoso sin pago y sexualmente.

Cruzan la frontera pensando que vendrán días mejores. Saben que van a Argentina a trabajar, pero lo que no saben es que serán explotadas con trabajos forzosos con muy poca remuneración económica. En el vecino país hay muchos varones y mujeres bolivianos que sufren este tipo de abuso. En un número similar hay víctimas de la explotación sexual.

En otros países la trata se da más para la explotación sexual dirigida por extranjeros, pero en suelo argentino el boliviano abusa y explota a su compatriota con trabajo forzoso y pagos mínimos. Además, son amenazados para que no denuncien su situación y son privados de libertad, ya que pueden trabajar cerca de 18 horas en un mismo día.

Muchas de las víctimas no cuentan con documentos. Es más, algunos no tienen un certificado de nacimiento. Eso es como si no existieran. La Gendarmería encontró a niñas sin identidad.