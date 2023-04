Registro de candidatos a jueces vence el 2 de mayo

La Asamblea Legislativa aprobó un nuevo reglamento para las elecciones judiciales. Un amparo judicial anuló el anterior

Karem Mendoza

Fuente: El Deber

“ Si es que hubiera otro amparo ya se estaría notando la malicia de la población y de estas actuales autoridades porque lo único que van a hacer es perjudicar a la población y perjudicarnos a nosotros porque vamos a tener que buscar otros mecanismo que no van a ser los idóneos para poder garantizar que haya buenos candidatos y autoridades que dirijan el Órgano Judicial”, alertó.

En el caso de los requisitos comunes, se suprimió el punto 15 que establecía no haber sido parte de alguna Organización No Gubernamental (ONG) y el punto 16 que se refería a no haber emitido una opinión política pública, mismo que provocó que un ciudadano beniano impugnara la convocatoria.