Reinerio Vargas se presentará a declarar y dice que “no tiene miedo” a la persecución

Ante la citación que hizo la fiscalía para que declare por los 36 días del paro en Santa Cruz, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, aseguró que se presentará a comparecer y dijo que no tiene miedo a la persecución del Gobierno.

“El que les habla no tiene miedo porque nunca hizo nada malo. Me voy a presentar (a la fiscalía) con toda la documentación que me respalda, por tanto, yo estaré presente diciendo la verdad a esta gente enviada por el Gobierno. No hubo ningún hecho de terrorismo tal como se nos acusa, solo estábamos cumpliendo el mandato de un cabildo”, afirmó la autoridad académica a la ANF.

El Ministerio Público citó a Vargas, en calidad de denunciado, para que comparezca el jueves 13 de abril, a las 09:15, en instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, ubicado en la zona del Plan 3.000.

Vargas dijo que, con esta citación, el Gobierno pretende que la gente reaccione y se movilice para que luego los fiscales tengan el pretexto de señalar que no existen las condiciones de tomar sus declaraciones y se los traslade a otro lugar.

“Esto es una estrategia del masismo y buscan que el pueblo se levante, que quiera salir a las calles. Yo pido a la ciudadanía que no lo haga, que estén tranquilos, porque después dirán que no existen las condiciones para tomarnos la declaración y trasladarnos a otro lugar”, advirtió.

El 11 de noviembre de 2022, el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta presentó una denuncia penal contra Vargas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar y el expresidente cívico Rómulo Calvo.

La demanda penal es por 10 delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

Por otra parte, recordó que anteriormente presentaron un recurso legal solicitando que el caso se traslade a la capital cruceña, porque en esa región ocurrieron los hechos que investiga la fiscalía, pero no obtuvieron una respuesta.

Desde 22 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el paro de 36 días en la capital cruceña. Cívicos, políticos e instituciones de esa región promovieron la medida de presión en rechazo a la postergación del censo con un amplio respaldo ciudadano.

Respaldo

El presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP) de la UAGRM, Rogelio Espinoza, dijo que acompañarán a Vargas, advirtió que no solo es un ataque contra el vicerrector, sino que es en contra de todos quienes formaron parte de la movilización en defensa de los intereses de esa región.

“Lamentamos profundamente estas acciones, al final el Gobierno se ensañó con Santa Cruz que no deja de perseguir a sus líderes. Nosotros estaremos presentes como universidad, como profesores, vamos a acompañar nuestra autoridad”, expresó.

Fuente: noticiasfides.com