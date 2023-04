Reportan demora en la entrega de la primera canasta del adulto mayor en Tarija

La subgobernadora de la provincia Cercado, Lidia Meza, ha informado sobre el proceso de adjudicación de los productos para la primera canasta del adulto mayor de la gestión 2023, en la que destaca que ya se cuenta con los productos para la entrega de la canasta del adulto mayor, pero tuvieron problemas con la adjudicación de dos productos, no se han presentado proveedores de pollo y huevo.

Fuente: La Voz de Tarija

«Estamos trabajando ya con el proceso de adjudicación de los productos para la primera canasta del adulto mayor de la gestión 2023, pero hemos recibido el dato de que no se han presentado el proveedor del pollo y el huevo, entonces en ese sentido es que esta entrega se va a retrasar un poquito en el caso de hacer respetar esto».

Así también, ha señalado que la entrega de la canasta estaba prevista para el 20 de abril, pero que, debido a la falta de proveedores de pollo y huevo, se ha decidido posponer la entrega de estos productos para la segunda canasta.

«Esto no es falla de la de la gobernación, sino que nosotros hacemos el proceso de licitación, solicitamos de manera pública y bueno no se ha presentado ninguna empresa, no conocemos también los motivos, pero tenemos que respetar ese procedimiento».