“Resuelvan las diferencias”, es el pedido del exvicepresidente García Linera a Evo y Luis Arce

El exvicepresidente Álvaro García Linera, afirmó que la división al interior del MAS es real y peligrosa, ve el fracaso del partido en el 2025 si continúan distanciados. Afirmó, además que los indígenas deben volver a la conducción del Estado.

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Tras las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien señaló que el exvicepresidente que lo acompañó en sus años de gestión de Gobierno es ‘un enemigo más’, Álvaro García Linera, en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, señaló que él no se considera un enemigo.

Dijo que, con sus declaraciones respecto a Evo Morales, busca lograr la unión del proceso de cambio, que hoy está dividido.

“Ahora no importa que hable Álvaro, lo que importa es que hablen Luis y Evo, únanse y reconstituyan de este movimiento con cosas estratégicas, o si ya de manera definitiva, no hay reconstitución alguna, díganle a la militancia, no vayamos con ambigüedades”, manifestó García Linera.

Según el exvicepresidente de Bolivia, por el bien común les toca reflexionar a los líderes.

“Aquí hay una falta de análisis (…), le toca a Luis dar el primer paso, le toca a él ir a tocar su puerta, unirse, sentarse, aclarar cosas, abocardar las estructuras internas que están atacando a Evo. Les toca oír, reflexionar, saber que otro es el presidente, tomarse en cuenta mutuamente y plantearse el 2025 la recuperación del liderazgo indígena”, aseveró García Linera.

Así mismo dijo que, teme que el proyecto político logre disolverse por esas fragmentaciones.

“A mí me duele que este proyecto histórico, que le a dado a Bolivia los 14 años más importantes de crecimiento y de justicia social en los últimos vaya a fracturarse”, puntualizó.