El conductor de micro que atropelló el lunes a un perro en Santa Cruz se encuentra aprehendido en dependencias de la Policía Forestal y de Protección al Medioambiente (Pofoma) a la espera de medidas cautelares. Un juez determinará su futuro por presunto biocidio.

En los últimos días se hizo viral en las redes sociales un video en el que se observa cómo el animal es embestido por un micro de transporte público, sin auxilio posterior.

Luego de las reacciones de internautas y activistas, la Policía dio con el conductor de 68 años, quien, de manera voluntaria, se presentó a las oficinas de Tránsito. El micro fue retenido mientras dura la investigación.

Al tratarse de un caso biocidio, fue derivado a Pofoma. En su declaración informativa, el hombre de la tercera edad dijo que “no fue su intención hacer daño al animal”, ya que él también tiene mascotas en su casa.

Además, dijo que es la primera vez que causa un accidente así, aunque admitió fue una “gran error” el no haber auxiliado al perro, según informó el oficial encargado del caso, Wilson Loroña.

El conductor es investigado por biocidio

El conductor admitió que se percató del paso del animal cuando cruzaba la calzada, pero que no le dio tiempo de esquivarlo; es que el animal sufría una dolencia en una de sus patas, motivo por el caminaba con lentitud.

Efectivamente, en el video se ve al can cojeando de la pata izquierda delantera al cruzar la calle. El animal no se percató de la presencia del micro y, cuando lo hizo, reaccionó para llegar al otro lado de la vía; sin embargo, fue atrapado por la llanta derecha del bus que lo atravesó por la mitad del cuerpo, seguido de la llanta trasera. El can falleció minutos después en el pavimento.

Según la Ley 700, el biocidio es sancionado con una pena de dos a cinco años de privación de libertad.