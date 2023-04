Santiesteban irá a declarar y confía en no ser detenido

El jueves también deben presentarse ante la Fiscalía los dirigentes Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas. Es por el caso abierto por el paro de los 36 días

Fuente: Asuntos Centrales

El principal asesor jurídico del Comité Interinstitucional, José Luis Santiesteban, se mostró confiado por la declaración que prestará el jueves 13 tras la citación presentada por la Fiscalía en la investigación de los hechos ocurridos durante el paro de 36 días por el censo 2023.

En diálogo con Asuntos Centrales, Santiesteban aseguró: “No hay razón jurídica para que nos detengan. Estamos tranquilos. No hay ninguna prueba de la comisión de supuestos delitos por parte de los líderes del Comité Interinstitucional. Terrorismo, racismo, atentado contra autoridades, no hay nada de eso”.

En este marco, reclamó “un proceso real para conocer la verdad histórica de lo que pasó durante el paro de los 36 días por el censo 2023. Hay varios procesos abiertos”.

“Los que nos acusan son personas que ni conocen Santa Cruz. Que la gente esté tranquila, mantengamos la calma y no es conveniente movilizarse por esta causa”, afirmó Santiesteban, del Comité Interinstitucional. “Siento el apoyo de todos los sectores, pero mi mayor tranquilidad es que luchamos por la vigencia de las leyes y el derecho a la protesta. No me preocupa que me hagan ningún tipo de proceso. No soy una persona violenta y no cometimos ningún delito”, indicó el asesor del Comité.