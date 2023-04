Secretario de Culturas paceño afirma que marchas con petardos generan cierto atractivo turístico, pero no es lo mejor

El secretario municipal de Culturas y Turismo de La Paz, Rodney Miranda, señaló que las marchas con petardos constantes en la ciudad tienen cierto tipo de atractivo turístico, sin embargo no es lo óptimo, por lo cual anunció que se trabaja en un programa de cultura de paz.

Fuente: erbol.com.bo

“Por supuesto que perjudica el desarrollo del normal desenvolvimiento del turismo en el municipio de La Paz, sin embargo de cierta forma también hay otro grupo de turistas que consideran que el venir y ver una marcha, petardos y demás en un atractivo”, dijo Miranda.

La autoridad municipal aseveró que ha llegado a esta conclusión después de hacer consultas al respecto y, además, tomando en cuenta la naturaleza caótica de La Paz al ser la ciudad sede de gobierno donde desembocan las protestas.

Consideró que es una situación paradójica, puesto que existe un perjuicio con las movilizaciones, pero a algunos turistas le atrae ver eso.

“Primero tenemos nuestra topografía. Para el que llega del exterior por primera vez a La Paz, definitivamente esta ciudad es maravillosa, esta ciudad es única en el mundo y, además, ponerle el plus de que puedan tener una marcha con petardos a diario en el centro paceño, como que genera también cierto tipo de atractivo, pero no es lo mejor, no es lo óptimo”, agregó.

Aunque esta situación se puede ver de ambos lados, Miranda indicó que están trabajando en el desarrollo de un programa de cultura de paz, que busca promover actividades sanas culturales para contrarrestar las problemáticas como la inseguridad y la violencia.

Indicó que comenzará el piloto de este programa de cultura de paz el próximo mes y en julio tendrá los resultados. //jm