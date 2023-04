Senador Paz solicitará informe al Ministerio de Economía para saber si la Gestora cuenta con manual de funcionamiento

Cree que la Gestora no tiene manual de funcionamiento.

Fuente:

El senador Rodrigo Paz, en socialización del “paquetazo de leyes” en el Comité Cívico de Tarija, anunció que remitirá una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Economía para saber si la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) cuenta con manual de funcionamiento.

“Estoy pidiendo que se me confirme, a través de una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Economía, si la Gestora tiene o no manual de funcionamiento, es decir, esta institución que manejará 23.500 millones de dólares de los trabajadores y jubilados no tendría manual de funcionamiento”, manifestó.