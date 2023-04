Senador Paz sugiere invertir en el sector productivo y no en empresas estatales que no dan utilidades

Podemos revisar la Ley del Oro siempre y cuando haya cambios estructurales.

Fuente: Comunidad Ciudadana (video)/eju.tv

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, se pronunció sobre el anuncio del gobierno nacional sobre la necesidad de aprobar créditos para la reconstrucción de la economía del país, señalando que si el Gobierno le urge la aprobación de los $us 500 millones, se tiene que revisar la Ley del Oro y hacer cambios estructurales en materia económica en Bolivia y no con un formato donde se inventen empresas que no rinden económicamente en favor del pueblo boliviano, sin embargo el presidente Luis Arce, sigue anunciando la construcción de nuevas empresas y no existe alguna que dé utilidades.

Sugiere que los recursos de los créditos inviertan en el aparato productivo, donde si están levantando la economía del país, por encima del costo de mantener al “Estado Plurinacional tranca”.

“Podemos revisar la Ley del Oro siempre y cuando haya cambios estructurales, no es posible seguir invirtiendo en empresas quebradas, más bien pedimos que se invierta en la gente, en la patria, que si sabe generar riquezas”, señaló Paz.