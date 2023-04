Fuente: Unitel

¿La cantante colombiana Shakira cantará en Bolivia este año? en la red social TikTok son tendencias los videos en los que se detalla que la colombiana tendrá una presentación en el país.

Hay bolivianos que ya se imaginen cantando “Te felicito, qué bien actúas/ De eso no me cabe duda/ Con tu papel continúa/ Te queda bien ese show”, que es parte de la canción Te Felicito que la cantante tiene con su colega Rauw Alejandro.

Otros ya se imaginen “indirecteando a su Piqué” con frases como: “Esto es pa’ que te mortifique’/ Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’/ Yo contigo ya no regreso/ Ni que me llores, ni me suplique’/ Entendí que no es culpa mía que te critiquen/ Yo solo hago música, perdón que te salpique”. Esta frase es de la canción: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, uno de los últimos éxitos de la colombiana y el argentino.

En algunos videos incluso se menciona a Santa Cruz como el único lugar en el que la colombiana brindaría un concierto en Bolivia.

Vea el video: