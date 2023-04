Sin pruebas, Cuellar dice que el Estatuto del MAS no prohíbe repostulación de Arce en 2025

El diputado Arce dijo que el jefe de Estado sería militante del MAS desde el 2018 cuando el Estatuto, – aprobado en 2021 –, exige 10 años de antigüedad para una repostulación.

Fuente: ANF

Sin pruebas, el diputado de la facción renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Enrique Cuellar dijo este lunes que el Estatuto Orgánico del partido, aprobado en 2021, no prohíbe que Luis Arce Catacora se repostule a una reelección en 2025 porque su militancia data desde antes que fuera ministro de Evo Morales.

“Le quiero responder a Héctor Arce que es el campeón mundial de los ignorantes. ¿Es posible que a estas alturas venga a hablar de que el Estatuto no va a elegir a este binomio de Lucho cuando ha sido 14 años ministro de Economía en la gestión de Evo? El viene (siendo) militante antes que sea ministro, hoy es Presidente por el MAS y hoy las bases van a ratificar en las elecciones primarias para que este binomio (Lucho y David) continúe el 2025-2030”, declaró Cuellar a la ANF.

El Estatuto del MAS, aprobado en 2021, exige 10 años de antigüedad de militancia para ser candidato presidencial y por los datos que reveló el diputado Héctor Arce, el actual jefe de Estado no cumple el requisito para una repostulación.

El artículo 64 numeral 2 del Estatuto señala que para ser candidato a Presidente y Vicepresidente se requiere “contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria política intachable como militante del MAS-IPSP”.

Cuellar refutó esa afirmación y sostuvo que Arce Catacora fue militante desde antes que fuera ministro de Economía del expresidente Morales, además que durante 14 años de Gobierno estuvo en la administración pública y esos antecedentes no pueden hacer dudar de su militancia.

“En este momento no tengo (pruebas documentales de la militancia), pero ha estado 14 años como ministro del MAS. ¿Por qué no cuestionó cuando estaba el señor Evo Morales? Evo Morales y sus ministros eran militantes del MAS, (pero) eso se lo dejó a criterio de ellos. Ahora todo con pinzas están revisando, no va a afectar en lo absoluto para que este binomio se vuelva a postular y está en manos de las bases”, añadió.

El parlamentario argumentó que el actual jefe de Estado siempre perteneció a la izquierda y cuando al MAS llegó al poder en 2006 fue consecuente con sus ideales.

/DPC/