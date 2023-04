Pese al acuerdo firmado entre las víctimas de las dictaduras y el Gobierno, en agosto de 2022, tras una década de vigilia, hasta hoy el pago del resarcimiento no se hace efectivo. Desde el Movimiento Mujeres Libertad denuncian que tampoco se cumplen los otros puntos acordados para la reparación integral, por lo que día a día se ven obligadas a enfrentar “una dictadura que aún no termina”.

Estiman que más de 200 mujeres pasaron por esas celdas, entre periodistas, dirigentes estudiantiles, familiares de líderes sindicales entre otras.

“Cuando empezamos a organizarnos hace unos 15 o 16, apenas nos reunimos entre unas 60 a 80. La mayoría habían muerto, sin conseguir justicia. Otras lo hicieron después. Las que quedamos nos mantenemos activas para conseguir justicia y que la memoria de lo ocurrido no desaparezca ni se olvide, porque si las nuevas generaciones no conocen la historia, volverá a repetirse. Y si permitimos que sólo el Estado guarde, corre el riesgo de tergiversar”, dice Lourdes.

El resarcimiento

“Soy testigo presencial de cómo victimaron a mi familia y a mi hermana, Mirna Murillo, que entonces trabajaba en El Diario, única sobreviviente del Estado Mayor”, sostiene Kivie Murillo Gamarra, quien por su parentesco fue detenida en Achocalla.

En 2004, el gobierno de Carlos Mesa promulgó la Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales. La norma tenía como objetivo “establecer el procedimiento” para resarcir a las víctimas. Se creó una comisión nacional, encargada de conocer, calificar y decidir sobre las solicitudes de las víctimas, que desapareció en 2009, quedando sus atribuciones en manos del Ministerio de Justicia.

Entre las medidas para la reparación estaban: el otorgamiento de honores, prestación en la forma de atención médica gratuita y medicamentos, resarcimiento excepcional de máximo de 300 salarios mínimos nacionales, resarcimiento proporcional en caso del fallecimiento de la víctima y gastos de sepelio.

“Pero los requisitos para acceder eran casi imposibles de cumplir. Es una deuda incumplida”, sostiene Kivie.

Con esa norma, se revisaron las carpetas de las 6.000 víctimas pero sólo 1.714 fueron admitidas. A estas personas se les hizo un pago del 20% del resarcimiento quedando el resto en deuda.

Para nadie es desconocida la lucha que se empezó entonces. En El Prado paceño se instaló una carpa que permaneció en vigilia por más de una década.

No fue hasta julio del año pasado que el Gobierno promulgó la Ley 1446, que garantiza 99,9 millones de bolivianos para pagar el 80% restante del monto total de resarcimiento estipulado en la Ley 2640. La responsabilidad de su cumplimiento quedó en manos del Ministerio de la Presidencia.

“Pero hasta ahora no han hecho el pago. Ya han pasado nueve meses y nos dan largas. Hemos esperado pacientemente, pero ya no podemos seguir haciéndolo. Necesitamos un compromiso real. Ese resarcimiento es el reconocimiento de que el Estado violó los derechos humanos”, afirma Kivie.

No sólo es el dinero

“Me detuvieron muy joven, tenía 16 años y en la cárcel cumplí 17. No tuve un juicio ni había cargos. Parte de la justicia es la reparación de los daños; no sólo es el dinero, había compromisos para acceso a salud, gastos de sepelio y en el último acuerdo la revisión de otros casos que no lograron entrar. Pero hasta ahora no hay nada. Por eso hemos venido a exigir el cumplimiento”, afirma Carmen Murillo.

El 22 de marzo de 2021 la Comisión de la Verdad entregó al presidente Luis Arce el Informe Final de indagaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves a los Derechos Humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia entre 1964 y 1982, la época de las dictaduras.

Se entregaron 11 tomos de documentación recabada, para que el Gobierno pueda asumir las acciones correspondientes y los hechos no queden impunes. Pero ahora todo parece haber quedado en eso, tomos de papeles.

El 21 de agosto de 2022, a 51 años del golpe sangriento de Banzer, el Gobierno y las víctimas de dictaduras militares firmaron un nuevo acuerdo. El presidente Luis Arce dijo: “En homenaje a todas esas víctimas de las dictaduras, de los golpes de Estado, hemos querido suscribir este convenio para resolver este problema de más de 10 años”. Casi de inmediato la carpa de El Prado fue retirada.

Arce ratificó que el Estado asumirá el financiamiento para resarcir a las víctimas. Otro de los puntos que ratificó fue el de determinar hasta 31 diciembre de 2022 la presentación de la “política plurinacional de reparación integral a las víctimas de gobiernos inconstitucionales”. En ella 4.463 víctimas entrarían en la revisión extraordinaria. Además se comprometía a darles un espacio de reuniones y la declaración del 17 de julio de cada año como “Día Nacional de la Memoria”, “para que esta historia nunca más se repita”.