“Son imágenes del pasado”: Jhonny aclara sobre el video en el que aparece en un yate con invitados en EEUU

(VEA EL VIDEO) El concejal Juan Carlos Medrano difundió el video en su cuenta de TikTok, pero fue eliminado por la aplicación debido a una gran cantidad de denuncias.

Fuente: El Deber

A raíz del video que difundió el concejal Juan Carlos Medrano, de Comunidad Autonómica (C-A), donde se ve al alcalde Jhonny Fernández paseando en un yate rodeado de mujeres en una playa de Estados Unidos, el burgomaestre cruceño aclaró que “son imágenes del pasado” que se difundieron fuera de contexto para dañar su imagen.

“Las personas que se ven en el video no están acompañándome en mi viaje. Son imágenes del pasado”, escribió el alcalde como respuesta a un medio de comunicación televisivo que mostró el video del concejal Medrano la noche del martes durante su noticiero central.

El burgomaestre considera que la intención de la “denuncia falsa” del concejal opositor sería dañar su imagen y la de las personas que aparecen en el video.

“Mi persona se encuentra en Estados Unidos y, en los días que llevo aquí, no he participado en ninguna reunión social de esa naturaleza. Esas imágenes del pasado están fuera de contexto y de la realidad actual”, sostuvo Fernández.

El video fue publicado en la cuenta oficial de TikTok del concejal Juan Carlos Medrano la mañana del martes, pero fue eliminado horas después por la propia aplicación debido a una gran cantidad de denuncias.

“Alcalde, mientras usted de vacaciones, en Santa Cruz estamos mal, la gente se muere en los hospitales, no hay obras, no hay educación, eso no se le hace a la gente”, dice Medrano en el video que tituló “Yate, mujeres y cervezas”

Desde el lunes 17, Jhonny se encuentra de viaje en Estados Unidos por “motivos personales”. La licencia del alcalde se extiende hasta el 24 de este mes. En su lugar dejó a la concejala de su mismo partido Gabriela Garzón.