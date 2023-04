“Suicidio político” del MAS o “dejen gobernar a Arce” ¿Qué molestó de García a Morales?

“El riesgo de la derrota tiene dos nombres: Evo y Luis”, sentenció Álvaro García. Incluso los advirtió en caso de persistir las diferencias: “No los vamos a colaborar”.

Fuente: La Razón

Hasta este domingo, Evo Morales no había aludido a Álvaro García durante su disputa personal con sus correligionarios y el Gobierno. Ahora lo tildó de “un enemigo más”. ¿Qué le molestó de su viejo compañero?

García reapareció a la arena pública en una entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el 27 de febrero. Entonces, evaluó la situación del país, del gobierno de Luis Arce y de la oposición.

Sin embargo, tuvo especial énfasis en la crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para entonces, no se había referido al asunto ni a Morales, con quien tuvo un último contacto hace poco más de un mes.

Morales y García dirigieron el gobierno del MAS entre 2006, cuando ganaron las elecciones generales con el 53,7% de los votos, y 2019, cuando fueron derrocados por una movilización liderada por el ahora gobernador Luis Fernando Camacho.

La reaparición de García causó un cisma en el MAS, al punto de que el vicepresidente de esa fuerza política, Gerardo García, dijo que, “por la edad”, aquel “está distorsionando las cosas”.

Este domingo, en radio Kawsachun Coca, Morales sorprendió al responder al periodista una pregunta relativa a las últimas declaraciones del exvicepresidente. “Yo diría, en resumen, tengo un enemigo más. Catorce años mi vicepresidente, duele mucho”, dijo el exmandatario.

“Será porque soy indígena o porque soy leal, somos leales a los principios y valores que nos dejaron nuestros antepasados. Solo decir: gracias, Álvaro”, escudriñó Morales.

Horas después, García refutó a Morales. “Evo, no tienes un nuevo enemigo; solo a un compañero que desea que nuevamente seas presidente de Bolivia”, dijo a la red DTV.

“Solo que, de manera humilde, te recomienda que algunas cosas que ahora haces y dices te están alejando de tu capacidad de unir a todo el pueblo. Y eso deberías mejorar», continuó.

¿Qué pudo molestar de García a Morales?

En La Razón, García dijo que el gobierno de Arce “lo está haciendo bien” y destacó la resolución de las crisis políticas y sociales, especialmente vinculadas al movimiento de Santa Cruz.

“Luis lo supo parar a tiempo, hizo un buen trabajo en el marco de las instituciones democráticas y defendió al Gobierno legalmente establecido”, dijo el expresidente.

‘Dejen gobernar a Arce’

Sin embargo, desde la dirección del MAS hubo voces contra la gestión de Arce, y el mismo Morales, el domingo de aniversario partidario, le dijo al Presidente que “el país no está bien económicamente”. Y sucesivamente pidieron el cambio de ministros.

García pidió dejar de gobernar a Arce. Y en una entrevista con el periodista la red DTV, la semana pasada, insistió: “Hay que dejarlo gobernar a Luis colocando ciertos límites en cuanto a ciertas decisiones equivocadas”.

“Tiene derecho a tomar ciertas medidas y a rodearse de gente que ve conveniente”, afirmó.

Aludió directamente a Morales, quien el 26 de marzo, cuestionó a algunos ministros “ortodoxos” y funcionales al “neoliberalismo”. “El compañero tiene que dejar de gobernar al compañero Luis y si quiere dar algunas sugerencias, que se las haga de la debida manera, en ciertos temas más generales y no de detalle”, dijo.

Suicidio político del MAS

Otro punto polémico que abordó García en La Razón fue el relativo a la crisis interna en el MAS. En su criterio, ese partido encarna el proceso de cambio en el país y no puede resultar trunco por las disputas partidarias.

“Por motivos electorales, es un suicidio político apostar a dividir y fragmentar nuestro proyecto”, dijo el exvicepresidente.

Consideró que siendo candidatos por separado para las elecciones de 2025, Arce y Morales no llegarían ni al 30% de los votos, y así dejarían el camino expedito para la “vuelta de la derecha”.

En DTV, el 27 de marzo, García conminó a ambos líderes políticos a reunirse. “No desangren el instrumento, reúnanse. El presidente Arce debe tomar la iniciativa”, desafió García.

“El riesgo de la derrota tiene dos nombres: Evo y Luis”, sentenció. Incluso los advirtió en caso de persistir las diferencias: “No los vamos a colaborar”.

‘Aceptar que Arce es el presidente’

Un comentario que García hizo de Morales fue el referido a la situación de fuera del poder del expresidente. En enero de 2020, Morales y la cúpula del MAS, reunida en Buenos Aires, optaron por la postulación de Arce y David Choquehuanca.

Luego de la ruptura constitucional de 2019, que supuso la proclamación de Jeanine Áñez, en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, el MAS ganó con el 55,1% de los votos. Así, Arce juró a su mandato el 8 de noviembre de ese año.

Evo debe “aceptar en el fondo que él (Arce) es el presidente. Quizás el problema fundamental es ése, aceptar que él es el presidente”, comentó García en DTV.

“Lo digo con mucho cariño: le costó al inicio admitir que no era presidente”, develó García sobre el sentimiento de Morales respecto de Arce, su otrora ministro de Economía.

‘Peleítas de élites’

Aunque quiso evitar alusiones a Gerardo García o al diputado “evista” Héctor Arce, que lo cuestionaron a su turno, el exvicepresidente dijo que sus declaraciones le tienen sin cuidado. “No estoy para esa política miserable”, retrucó en DTV.

El periodista le dijo que tanto Gerardo y García pueden estar refiriéndose a él en representación de Morales. Álvaro García dijo que no se dirige “hacia él”, sino “hacia la gente de abajo”, y que no está “en pelea de cargos”, no de “pequeños sobornitos”.

«Simplemente (tengo) una sonrisa condescendiente» por ellos, dijo.

¿No será que Evo esté enojado con usted, Álvaro?, insistió el periodista. “Puede que esté Evo o no, me tiene sin cuidado; no hago política en función del estado de ánimo de las personas”, respondió García.

Insistió en que Arce y Morales deben reunirse para resolver sus diferencias. Deben decirse “ciertas cosa mirándose la cara” y “otras cosas, públicamente”, dijo.

La madrugada del 12 de noviembre de 2019, el día en que la senadora Áñez se proclamó presidenta, Morales y García llegaron asilados a México. Ambos habían renunciado dos días antes, presionados por una movilización liderada por Camacho, entonces presidente del Comité por Santa Cruz.

Un informe preliminar de la Organización de Estados Americanas (OEA), que calificó las elecciones del 20 de octubre de dolosas, precipitó el desenlace. Antes de la decisión del presidente, La Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le habían sugerido su dimisión.