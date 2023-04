Tarija: Equipar el Hospital Oncológico costará Bs. 300 millones

La misma infraestructura no es como cualquier otra, requiere hasta un “bunker” para el acelerador lineal, según la Secretaria, Lourdes Vaca.

Fernando Barral Zegarra

Fuente: El Periódico

El equipamiento del hospital Oncológico de esta ciudad, que permanece a medio ejecutar desde el 2021, costará unos 300 millones de bolivianos por su complejidad, al ser un centro especializado para enfermos con cáncer.

El dato fue estimado por la Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca Vidaurre, al admitir que el problema del Oncológico no solamente es terminar la grande infraestructura que está a medio hacer, es más grande que el Materno infantil.

El problema del Oncológico es también su equipamiento por el monto de inversión que se estima, además de los especialistas que se precisará y otros profesionales y trabajadores en salud, que se requerirá en su momento.

Además la funcionaria hizo notar que para que prosiga la ejecución de la infraestructura, es necesario precisar qué tipo de “acelerador lineal” será instalado, este equipo precisa un “bunker” ya que debe estar totalmente cerrado.

La secretaria se refirió al proyecto al saber de una reunión de la gobernación y el gobierno para ver este proyecto que fue licitado por la UPRE y que después rescindió el contrato, aunque la gobernación es cofinanciadora.

La funcionaria insistió que el problema no solo es terminar la infraestructura, con un costo próximo a los 100 millones de bolivianos, no serviría de nada terminar la obra gruesa y fina y no equiparla para su uso, seguiría quedando a medias.

Recordó que existen disposiciones nacionales para la ejecución de este tipo de obras en Bolivia, una de ellas en Tarija, sin embargo, permanece a medias, sin poder concluirse porque por lo menos hasta ahora la UPRE no se manifestó públicamente al respecto.

EL APUNTE

Tarija tiene 5 oncólogosLa funcionaria reveló que en Tarija solamente hay cinco oncólogos que de por sí es poco para una población de más de 300 mil habitantes, además el Oncológico tendrá una capacidad de más de 400 camas, aquella cifra de profesionales sigue siendo baja. “

Entonces si no tenemos las condiciones de recursos humanos, presupuesto, equipamiento, solamente vamos a concluir la infraestructura, sería un hospital que estará cerrado por mucho tiempo”, advirtió al indicar que son varios componentes por analizar.