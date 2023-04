Turismo en el limbo: ¿cómo lograr el beneficio para privados y comunidades?

Sin normas claras y una visión superficial, la industria del turismo en Bolivia se encuentra en un limbo. No queda claro cómo lograr un equilibrio entre beneficio y garantías para las comunidades y los emprendimientos privados. Especialistas afirman que es momento de poner políticas claras y cambiar la visión.

“En nuestra normativa no hay nada claro, he visto un reglamento de turismo comunitario que habla de lo mismo: equidad, redistribución, conceptos muy frecuentes en el tema. Se habla de derechos y obligaciones, pero de forma muy ambigua y general. Habla de derechos de las comunidades, pero no se pone en los zapatos del privado. Es el momento de establecer criterios de cómo deben ser estos acuerdos para lograr equilibrio entre las comunidades y los empresarios, con beneficios y garantías”, señala la consultora, docente y especialista en turismo Odalis Zalles Suárez.

Especialistas

Marcelo Arze, experto en ecoturismo y exviceministro del área, sostiene que es fundamental que el país reconozca al turismo como una actividad económica que aporta. Sólo así la sociedad, las comunidades y autoridades se constituirán en la garantía para el turismo.

“En este momento podríamos estar generando más que con el gas; claro, eso si hubiéramos invertido adecuadamente en este sector. Efectivamente necesitamos lineamientos y normativa clara respecto a todo lo que implica, a cómo debe organizarse la comunidad, a dónde van los recursos, dónde está la inversión en la comunidad y las garantías que se le debe dar al privado”, afirma.

Desde Orbita, el Observatorio Boliviano para la Industria Turística Sostenible, el gerente Andrés Aramayo manifiesta que la inversión pública en turismo siempre fue mínima o casi nula. Advierte que por esta falencia se exprime al privado para cubrir responsabilidades de autoridades estatales.

“El sector privado realiza la inversión pese a la baja seguridad jurídica que hay en el país. Es injusto pedirle más, pero sí se debe coordinar en la creación de complejos turísticos donde privados y públicos hagan una reinversión de los recursos que ya se tienen”.