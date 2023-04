Una pareja de policías es acusada de golpear brutalmente a un hombre que reclamaba por una supuesta infidelidad

La supuesta víctima compartió un video en las redes sociales. En ese registro asegura que fue víctima de agresión porque descubrió la presunta infidelidad de su pareja.

“He tenido problema con un policía. El policía me hizo esto. Pillé a mi esposa con el mismo policía y él me hizo esto. Él (el policía) me agredió. Yo hace poco salí de Palmasola (cárcel de Santa Cruz) por violencia familiar. Ella me amenazó que estaba viniendo la patrulla para llevarme”, comenta la supuesta víctima en un video, quien dice que hace la denuncia por temor a que le “inventen un proceso”.

Según la víctima, tras la agresión un informe médico estableció 35 días de impedimento.

De acuerdo con el informe de la investigación, la subteniente se casó con la víctima e incluso tienen una hija en común.