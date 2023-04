Wilber dejó estudios y trabajo en Tarija para apoyar a su mamá en su lucha contra el cáncer

Desde hace más de dos meses, el joven acompaña a su mamá en su lucha contra la enfermedad en la ciudad de La Paz.

Wilber y su mamá en el Hospital de Clínicas. Foto: ANF Wilber y su mamá en el Hospital de Clínicas. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz.- “Estoy muy triste”, dice con desesperación Wilber de 21 años. Hace más de dos meses que está en la sede de Gobierno con la esperanza de que su mamá logre vencer el cáncer terminal que padece desde el año pasado. Madre e hijo llegaron de la provincia O’Connor del departamento Tarija hasta el Hospital de Clínicas en busca de tratamiento para la enfermedad.

Wilber relata a la ANF que su progenitora, una adulta mayor, fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en octubre del año pasado y desde esa fecha peregrinan por atención. Primero, acudieron al Hospital San Juan de Dios en ese departamento, pero la falta de equipamiento y tratamiento, los obligó a salir de su tierra hasta La Paz.

Es así que el joven decide dejar su trabajo y sus estudios en la universidad para acompañar a María, su mamá. “Es todo lo que tengo, no podía dejarla sola en estos momentos”, afirma con la voz entrecortada.

Cuando llegaron al Hospital de Clínicas, los médicos les informaron que la mujer tenía un cáncer avanzado y les recomendaron iniciar de manera inmediata sesiones de quimioterapia y braquiterapia. La poca plata con la que llegaron se agotó y comenzaron sus penurias.

Agobiado Wilber decidió pedir alojamiento en el albergue para pacientes con cáncer. Ahí duerme junto a su mamá. Cuenta que tiene cuatro hermanos mayores, pero son indiferentes al sufrimiento de María que le ocasiona el cáncer cada día.

Los gastos en La Paz se incrementaron en los últimos días y son familiares de otros pacientes que les ayuden con monedas para que madre e hijo puedan trasladarse hasta el Hospital, muchas veces no tiene para comer. Wilber no puede trabajar porque tiene que acompañar a su mamá a sus controles porque camina con dificultad y no conoce las calles paceñas.

Hace dos semanas, los médicos le pidieron una resonancia magnética, que es un estudio para verificar si el cáncer se propagó o no a otras partes del cuerpo de María. El estudio es urgente porque así sabrán si su mamá puede o no someterse a sesiones de braquiterapia, pero no cuentan con el monto que es de 2.400 bolivianos.

“El tumor de mi mamá es muy grande, con la quimioterapia y braquiterapia ha reducido, pero no sabemos cuánto y para eso nos han pedido resonancia magnética, pero no tenemos el dinero que es de 2.400 bolivianos, sin eso no puede hacer el siguiente tratamiento”, señala.

Esa situación desespera a María y a su hijo. Wilber dice que si no se hace el estudio médico, su mamá no podrá resistir a los dolores que le causa la enfermedad y teme perderla.

“No puedo imaginarme sin ella, porque desde pequeñito me ha cuidado harto, ha dado todos por mis hermanos. Ella era padre y madre, lavaba ropa para mantenernos”, dice.

Para ayudar a la mamá de Wilber se puede comunicar al celular 60270704 por mensaje de texto o vía WhatsApp, ya que el audio del aparato está descompuesto para recibir llamadas.

