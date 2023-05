Ante escándalo de cura abusador, el senador Morón insistirá en modificar el Código Penal

Los violadores, los pederastas se burlan del actual Código Penal porque salen limpios y libres del polvo y paja, señaló Morón.

Fuente: Prensa Creemos

El senador de Creemos, Erik Morón, anunció que insistirá en modificar el Código Penal recordando que en dos legislaturas distintas presentó un proyecto de ley de castración química contra violadores, pedófilos, y todo el que comete abusos contra niños, niñas y adolescentes, el mismo que nunca fue considerado por la mayoría del Movimiento Al Socialismo.

Morón se refirió a su proyecto de ley después que este fin de semana el diario español El País publicó que el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas reveló en su diario que abusó a decenas de menores de edad, la mayor parte en el internado Juan XXIII de Cochabamba.

El cura confesó sus delitos y reveló que la Iglesia y especialmente la Compañía de Jesús, de la que era miembro, lo protegió durante décadas que vivió en Bolivia.

En las gestiones 2020 y 2021, Morón presentó un proyecto de ley y para endurecer las sanciones del Código Penal con castración química y cadena perpetua para los delitos de asesinato, parricidio, violación y estupro, debido a la cantidad alarmante de delitos que se registran en feminicidios, infanticidios, violación registrados año tras año en nuestro país.

“Los casos de violaciones son titulares cada día en los medios de comunicación, y no ha pasado absolutamente nada. Nosotros propusimos la modificación de un articulado del Código Penal porque los feminicidas, los violadores, los pederastas se burlan del actual Código Penal porque salen limpios y libres del polvo y paja y algunos son reincidentes violadores, reincidentes feminicidas porque no le tiene miedo a Dios y no le tienen miedo a nuestras leyes”, señaló Morón en directa referencia al reciente escándalo suscitado por la aparición del diario de un cura jesuita que confiesa haber violado a más de 80 niños bolivianos.

Para finalizar, el senador por Santa Cruz resaltó que endurecer las penas para los feminicidas, pederastas y violadores no tiene ningún color político, pero si un alto compromiso con la sociedad boliviana que está cansada de encontrar titulares al respecto cada día.

“Este es un tema que necesita la gente, los niños, los adolescentes, las mujeres necesitan tener un cuidado para lo cual necesitamos agravar las sanciones. No nos vamos a cansar para que se modifique el Código Penal”, concluyó Morón.