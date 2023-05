Arias cuestiona al Gobierno porque hace proyectos sin coordinar con los municipios

Fuente: Brújula Digital

“El Gobierno sigue un ritmo como seguía Evo Morales en relación a los municipios, sigue haciendo proyectos sin coordinar con el Gobierno Municipal, por ejemplo, ponen losetas, pero sin preocuparse del alcantarillado, sin preocuparse del sistema pluvial y las aguas servidas. Lo único que podrían hace es sentarse con nosotros y ponernos de acuerdo, así ganamos sinergias, construyen sedes sociales cuando hay sedes sociales que ya están construidas por las juntas vecinales, esta descoordinación hace que seamos menos efectivos”, cuestionó Arias, consultado por los periodistas en torno a la evaluación que hace de la mitad del mandato que cumple el presidente Luis Arce.

Arias recordó que hace tiempo le envió una nota donde le solicita la aprobación de un crédito de 32 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá cambiar las luminarias de la ciudad por luces led, un proyecto que hasta ahora no ha tenido respuesta, al igual que su pedido de apoyo para trabajar de forma mancomunada la construcción de la carretera alterna a Mallasa.

“Ya le he dicho al Gobierno, a mí no me importa el color del gato sino que cace ratones , por eso le he pedido, hasta ahora no hay respuesta, fíjese tenemos 32 millones de dólares para cambiar la iluminación de La Paz y hasta ahora no tenemos respuesta , le he pedido que nos permita trabajar juntos en el parque lineal que quieren hacer ellos ,que también lo teníamos planificado pero queremos pasarle toda la documentación para no duplicar, esta descoordinación es una constante del Gobierno del MAS desde evo Morales, es decir, el Gobierno central haciendo cosas y los municipios haciendo otra cosa por su lado”, añadió el burgomaestre.

BD/AMUN