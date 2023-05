Arias sobre el crédito del BID: “Si el presidente Arce nos dice no, tengo otras propuestas”

Fuente: Brújula Digital

“Yo estoy esperando, si el Presidente (Luis Arce) nos dice que no al crédito. Nosotros tenemos 10 empresas que nos han ofrecido colocar a su costo y que nosotros les vayamos pagando en diez años u ocho años”, informó Arias en el programa No Mentirás de la Red PAT la noche del lunes.

Arias expresó su esperanza en sentido de que la aprobación sea para el mes de julio, como un regalo para La Paz. “Ojalá sea para julio y si me dice no, pues vamos a acceder a estas empresas privadas que nos han ofrecido está inversión”, aseveró el burgomaestre.

El proyecto de cambio de las luminarias de La Paz tiene financiamiento de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA), por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según un reporte de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública (SMIP), La Paz cuenta con 58 mil luminarias instaladas, que por su nivel de obsolescencia requieren ser cambiadas acorde a la modernidad de la urbe.

En ese marco, el alcalde Arias explicó que una de las empresas interesadas calculó que se puede hacer el cambio de todas estas luces en un periodo de un año y medio. El fin es lograr una mayor luminosidad con las luces led y, por ende, una mayor seguridad ciudadana.

“Una empresa muy realista, la que más nos ha gustado, nos dijo: ´nosotros cambiamos todos los focos de la ciudad en un año y medio`. Es decir que en un año y medio nosotros tendríamos cambiados todos los focos. Además, el arreglo de nuestros edificios, nosotros les hemos pedido que también nos pueden arreglar plazas que puedan iluminar edificios, que si es posible podemos hacer juego de luces en las noches, lo que no se puede hacer en el día, una ciudad de mil colores se pueda hacer en la noche”, aseveró la primera autoridad de La Paz.

Arias aseguró que todavía no ha habido una respuesta a estas propuestas porque está a la espera de saber si el referido crédito es aprobado por el Gobierno. “Hemos hablado con varias empresas, pero ahorita yo no puedo dar a una empresa porque de repente el Gobierno me sale con que sí, aquí está el crédito y luego dicen el alcalde neoliberal, esa es mi preocupación, de repente el crédito no sale”, añadió.

El martes 16, el alcalde Iván Arias realizó un plantón en la plaza Murillo para mostrar cómo las luces que actualmente funcionan en La Paz no iluminan lo suficiente. En aquella ocasión le pidió al presidente Luis Arce la aprobación del crédito de 32 millones de dólares para pasar de la luz de sodio a la de led, además en la oportunidad reiteró su pedido de audiencia al primer mandatario, después de recordar que desde hace más de dos meses que no tiene respuesta a su solicitud.

