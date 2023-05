Bolivia debe certificar ‘oro de buena entrega’ para comercializar en el exterior

El oro monetario debe cumplir cinco condiciones: ser aceptado en los mercados financieros internacionales; utilizado por los bancos centrales del mundo; tener una pureza del 99,5%; tener un tamaño estándar; y finalmente debe cumplir con lineamientos de oro responsable requerido por el OCDE, señala el documento del ente emisor.

“Si no cumplen, no podrán refinar en las 35 refinerías sin cumplir lo que se llama debida diligencia y transabilidad. Me parece que es una oportunidad que ojalá se pueda tomar hacia atrás para que por lo menos se visibilice la situación de enorme informalidad del sector aurífero”, precisó la senadora opositora cuando se trató este artículo en el Senado.