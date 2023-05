Buscan a Lineth Chama, adolescente que desapareció en la zona del Cordón Ecológico

Las cámaras muestran que a las 8:35 fue, del negocio de sus padres a su casa para recoger unos platos y no volvió, y no se supo nada más sobre ella.

“Ayer (miércoles) y hoy (jueves) subieron videos de ella, en su Facebook y su Instagram, cuando la llamamos lo apagan”, respondió la mamá de Lineth.

Entre lágrimas ambos padres señalan que no han logrado conciliar el sueño y que están preocupados por no dar con el paradero de su hija. “Quiero que aparezca mi hija por favor. No me la quiten”, acotó el padre.