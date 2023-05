Caso Colodro: masistas apuntan a empresarios y opositores piden comisión y visita de la ONU

“Yo creo que el interventor Colodro fue asesinado cruelmente por la organización criminal de los empresarios y todos los involucrados que estaban investigando la ASFI. Acá no puede quedar en impunidad. Lo que nosotros hemos dicho es que los empresarios son sospechosos porque son investigados, los empresarios y las empresas que están en el informe de la ASFI y la UIF son los sospechosos del asesinato del interventor”, indicó el legislador.

“Tenemos que exigir a las autoridades jurisdiccionales correspondientes que se realice una investigación exhaustiva, que se dé con la verdad material de los hechos, que se dé con los responsables materiales e intelectuales. Yo me pregunto nuevamente ¿quiénes eran los dueños de banco Fassil?, ¿quiénes administraban?, ¿quiénes permitieron esas cuentas, esos créditos vinculados ilegales? y ¿a quién le interesaban acallar al interventor? Estoy pidiendo que se investigue a fondo, hay muchas sospechas de que fue un asesinato”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS).

Por ejemplo, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, sugirió de manera pública, conformar una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para investigar de manera profunda lo sucedido; por otro lado, propone que la investigación también profundice en el accionar de ASFI, desde el inicio y antes de los problemas ocurridos con esta entidad financiera.

Su compañero de bancada, José Manuel Ormachea dijo que no hay confianza en la justicia boliviana, por lo que se debe invitar a la ONU a conformar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, para que investigue la muerte del interventor y la corrupción en el caso del Banco Fassil.

Alejandro Reyes, diputado de CC pidió que el caso no se use como un pretexto para perseguir a Santa Cruz, como se hizo con el caso terrorismo.

“Es muy penoso el fallecimiento del señor Colodro, interventor del Banco Fassil, en un momento tan sensible para la sociedad boliviana, para el sistema financiero, se tiene que esclarecer este hecho, se tiene que castigar a los posibles responsables, de haberlos. Esto no puede dar cabida y motivo para que el Gobierno utilice esto para armar casos, para montajes, para cobrar venganza contra una región y sus dirigentes políticos. No podemos permitir un nuevo caso terrorismo, aquí tiene que haber investigaciones y claridad”, dijo.

Asimismo, los senadores Andrea Barrientos (CC) y Erik Morón (Creemos) pidieron que las investigaciones sean realizadas con transparencia y celeridad. “Exijo una pronta investigación de la muerte del interventor del banco Fassil, la población merece conocer la verdad”, dijo Morón en Twitter.

Por su parte, Barrientos tuiteó: “Lamento el fallecimiento del Sr. Colodro. Existe un manto de misterio en torno a lo sucedido con el Banco Fassil. Exijo al gobierno una investigación transparente sobre la muerte del interventor y lo ocurrido con esta entidad financiera”.

El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa también pidió que las investigaciones sean transparentes e imparciales.

“La trágica muerte del Sr. Carlos Colodro, en circunstancias sospechosas, cuando investigaba lo ocurrido en el Banco Fassil, genera muchas dudas y advertencias que deben ser aclaradas, seria e imparcialmente, por sus implicaciones sobre la seguridad del Estado y de la ciudadanía”.