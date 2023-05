‘Chicho’ Vogliotti anuncia su salida de Vaca Díez tras doblete a Oriente Petrolero

Fuente: Unitel

Juan Vogliotti anunció su salida de Vaca Díez de Pando. El delantero argentino comunicó la decisión que tomó después de ser elegido figura del partido en el triunfo del conjunto pandino ante Oriente Petrolero (3-1), donde anotó dos goles.

“No juego más para Vaca Díez, esta semana posiblemente me desvincularé, así que me voy feliz, contento, hice los últimos dos goles, me voy con la consciencia tranquila”, fueron las palabras de ‘Chicho’ a la transmisión oficial del partido.

Vogliotti, de 38 años, puso fin a su ciclo en el equipo de Pando después de cinco meses. Su intención es quedar en acción de libertad y, seguramente, negociar con un nuevo equipo de la División Profesional.

El atacante cordobés pasó anteriormente por los clubes Ciclón, Sport Boys, Guabirá, Real Potosí y Destroyers. Y, pese a la apertura del libro de pases en junio, su futuro ligado al balompié nacional todavía es incierto.

“Sigo haciendo goles con la edad que tengo, ayudando al club en un montón de cosas que no se ven, a veces juego lesionado, pero la gente no lo sabe, mis compañeros me lo reconocen, pero a veces es difícil hacerle entender a la gente algunas cosas”, manifestó Vogliotti.