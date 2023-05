Comandante afirma que el cadete Condori que cayó al vacío se encuentra lucido, pero “aún esta entubado”

El Comando General del Ejercito efectuó el pago de la primera parte del tratamiento por la atención médica de los dos cadetes, con la suma de Bs 446.971. Aseguró que el cadete Condori ya no está en coma.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

El comandante General del Ejército, general de División Juan José Zuñiga, manifestó este viernes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que los dos cadetes que cayeron al vació, tras realizar el ‘salto de la muerte’, en el aniversario del Colegio Militar, efectuado en la ciudad de La Paz, continúan con su tratamiento médico, pero se ven mucho más recuperados.

Así mismo dijo que visitó en varias oportunidades a ambos cadetes, por lo que pudo apreciar que el cadete Condori, no está en coma, como se había mencionado anteriormente. Agregó que se encuentra lucido, que incluso mueve sus piernas, pero que aún esta intubado y requiere continuar su tratamiento.

“Yo les fui visitando siempre, el primer día los vi muy mal totalmente inconscientes, hinchados y adoloridos; la segunda vez un tanto mejor; pero hoy día estaban totalmente lucidos. Les di la mano, los acaricié”, manifestó Zuñiga.

El cadete Condori, habría mostrado una gran recuperación, ya que incluso lo habría saludado con mucha energía. En tanto, el otro cadete aún permanece en delicado estado de salud, sin embargo, continuará su tratamiento.

“El cadete que esta en terapia intensiva que está entubado, entro y me da un saludo con energía, me saluda, me da la mano”, dijo el jefe militar quien descartó que el joven cadete de apellido Condori, haya ingresado nuevamente en coma, por lo que dijo que ve su pronta recuperación.

Sin embargo, como parte del compromiso a los padres de los dos cadetes, Zuñiga señaló que, se determinó que los jóvenes cadetes egresen de manera normal junto a sus promociones, además se les otorgará una beca completa, para que estudien una carrera en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

“El día de ayer yo me reuní en mi oficina con los papás, y en la tarde me reuní con los papás y familiares, hemos conversado, me hicieron conocer sus pedidos, y les hice conocer que el Comando General del Ejercito a determinado que los cadetes van a egresar con sus promociones de manera normal en diciembre como se hace todos los años”, manifestó Zuñiga.

Una vez que egresen, los dos cadetes serán beneficiados con una beca completa a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), donde podrán elegir la carrera y especialidad que ellos quieran.

Según el comandante General del Ejército, los padres de los jóvenes manifestaron su felicidad y conformidad, ya que además se habría cumplido como comprometieron con el pago correspondiente, sobre la atención médica que reciben ambos cadetes en la Clínica del Sur, en su totalidad haría una suma 446.971 bolivianos.

Agregó que el Ejercito cumplirá con el pago total, hasta la recuperación de los cadetes, y dijo que podría asegurar que ambos jóvenes se recuperarán por completo.