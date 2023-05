Complot apocalíptico en Estados Unidos: condenaron a Lori Vallow Daybell por asesinar a sus dos hijos y una rival romántica

El veredicto del jurado en Idaho marcó el final de una investigación de tres años que incluyó afirmaciones extrañas de niños zombis, profecías del fin del mundo y romances ilícitos.

Un jurado de Idaho condenó el viernes a Lori Vallow Daybell de asesinato por la muerte de sus dos hijos menores y una rival romántica, un veredicto que marca el final de una investigación de tres años que incluyó afirmaciones extrañas de niños zombis, profecías apocalípticas y romances ilícitos.

Vallow Daybell, que vestía un sencillo vestido negro, no mostró ninguna expresión cuando se leyó el veredicto. Algunos en la galería de la sala del tribunal se secaron las lágrimas de los ojos.

Los fiscales en el caso describieron a Vallow Daybell como una manipuladora hambrienta de poder que mataría a sus dos hijos más pequeños por dinero, mientras que el equipo de defensa dijo que normalmente era una madre protectora que cayó bajo la influencia romántica de un aspirante a líder de una secta.

Los miembros del jurado escucharon ambas historias el jueves durante los argumentos finales en el juicio de siete semanas de duración, y deliberó durante unas cuatro horas antes del descanso de la noche. Reanudaron las deliberaciones el viernes por la mañana y llegaron a un veredicto, que se anunció poco después del mediodía.

Vallow Daybell fue condenada por conspirar para cometer los asesinatos de Joshua “JJ” Vallow, de 7 años, Tylee Ryan, de 16 años, y Tammy Daybell. También fue declarada culpable de hurto mayor y asesinato en primer grado de los dos niños, un cargo que indica un papel más directo en los crímenes.

El quinto esposo de Vallow Daybell, Chad Daybell, enfrenta los mismos cargos, pero aún faltan meses para su juicio.

Los dos niños más pequeños recibían beneficios de sobreviviente del Seguro Social por la muerte anterior de sus padres, y los fiscales dicen que Vallow Daybell continuó cobrando esos cheques después de que los niños fueron asesinados. Chad Daybell aumentó la póliza de seguro de vida de Tammy Daybell, dijeron los fiscales, y Vallow Daybell se casó con él solo dos semanas después de que su esposa anterior fuera asfixiada en su casa.

Vallow Daybell quería estar “libre de obstáculos”, dijo Wood, incluidos sus hijos. “El plan que ella puso en marcha debe terminar hoy en los veredictos que ustedes emitan en este juicio”, dijo Wood.

Tylee tenía toda la vida por delante, le dijo Wood al jurado, cuando fue asesinada en septiembre de 2019. “El cuerpo de Tylee fue quemado más allá del reconocimiento. Su cuerpo fue desmembrado de una manera tan grotesca y extrema”, que el médico forense no pudo determinar la causa de la muerte, dijo Wood. Las marcas en su pelvis mostraban que fue apuñalada, dijo.

“La voz de JJ Vallow fue silenciada para siempre con una tira de cinta adhesiva sobre su boca”, solo dos semanas después, dijo Wood. “Se colocó una bolsa de plástico blanca sobre su cabeza y se aseguró con cinta adhesiva alrededor de la frente hasta la barbilla”.

La evidencia muestra que JJ luchó, dijo Wood, y en un momento los brazos y las piernas del niño estaban atados con cinta adhesiva. “Dejó de respirar, su corazón dejó de latir y murió. Fue un asesinato brutal y horrible de un niño de 7 años con necesidades especiales”, dijo.

Vallow Daybell nunca reportó la desaparición de los niños, pero continuó recaudando los cheques de beneficios para sobrevivientes que cada niño estaba recibiendo debido a la muerte anterior de sus padres, dijo Wood.

Wood dijo que Tammy Daybell fue asesinada entre el 18 y el 20 de octubre de 2019. “Tammy Daybell, una amorosa y activa madre de cinco hijos y bibliotecaria escolar, fue asesinada en su propia casa. Fue asfixiada en su propia casa”, dijo Wood.

Wood también revisó las pruebas y los testimonios presentados a los miembros del jurado durante las últimas cuatro semanas y les recordó que, según la ley de Idaho, ayudar e instigar, como ayudar en la planificación de un delito, es lo mismo que una persona cometiéndolo ella misma.

A veces, el testimonio en el caso ha sido desgarrador, como cuando el único hijo sobreviviente de Vallow Daybell, Colby Ryan, la acusó de asesinar a sus hermanos en una llamada telefónica grabada en la cárcel.

Otros testimonios han sido extraños, como cuando la ex amiga de Vallow Daybell, Melanie Gibb, declaró que Vallow Daybell creía que las personas en su vida habían sido tomadas por espíritus malignos y convertidas en “zombis”, incluidos sus dos hijos más pequeños. Cuatro de las personas que el acusado describió como “zombis” fueron posteriormente asesinadas o baleadas, según el testimonio.

La defensa de Vallow Daybell no llamó a ningún testigo y Vallow Daybell se negó a testificar. En cambio, Archibald afirmó que los fiscales no habían probado su caso, sugiriendo que no había pruebas suficientes para encontrar más allá de una duda razonable que ella cometió un delito.

“De los 15.000 textos que tiene como evidencia, muéstrenme uno en el que Lori sea parte de esa conspiración”, dijo Archibald en los argumentos finales.

El caso comenzó en julio de 2019, cuando el entonces esposo de Vallow Daybell, Charles Vallow, fue asesinado a tiros por su hermano, Alex Cox, en su casa en un suburbio de Phoenix. Lori y Charles estaban distanciados, y él había presentado documentos de divorcio alegando que ella creía que era una diosa enviada para marcar el comienzo del apocalipsis bíblico.

En ese momento, Cox le dijo a la policía que actuó en defensa propia y que nunca fue acusado en relación con la muerte. Cox murió más tarde ese año por lo que las autoridades determinaron que eran causas naturales. Más tarde, Lori Vallow Daybell fue acusada en Arizona en relación con la muerte de Charles Vallow.

Según los fiscales, Vallow Daybell ya estaba en una relación con Chad Daybell, quien todavía estaba casado con su esposa, Tammy Daybell, en ese momento. Se mudó al este de Idaho con su hermano y sus hijos para estar más cerca de Chad Daybell.

Los niños fueron vistos con vida por última vez en septiembre de 2019. La policía descubrió que estaban desaparecidos un mes después de que un miembro de la familia extendida se preocupara de no poder comunicarse con JJ. Sus cuerpos fueron encontrados el verano siguiente.

El caso ha despertado un gran interés no solo en Idaho sino en todo el mundo, y el juez prohibió las cámaras en la sala del tribunal en un esfuerzo por limitar la publicidad previa al juicio. El juicio también se trasladó a la ciudad capital de Boise, donde se convocó a 1.800 jurados potenciales y se seleccionaron en un panel de 18 personas.

