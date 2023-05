Contiocap afirma que fallos en defensa del Madidi es ambiguo y hacen cinco observaciones

El jefe de protección de las Reserva Biosfera, Marcos Uzquiano, consideró que la primera tarea de las Fuerzas Armadas debe ser el retiro de la maquinaria pesada de las cooperativas mineras.

Fuente: ANF

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) afirmó que las dos resoluciones emitidas por el Tribunal Agroambiental de Viacha, en defensa del Parque Nacional Madidi son confusos e hicieron al menos cinco observaciones.

La vocera del Contiocap y lidereza de los Uchupiamonas, Ruth Alipaz, en contacto con la ANF, explicó que, si bien es importante que las Fuerzas Armadas controlen el ingreso de las personas a la reserva natural, advirtió que se puede generar la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas, tal como ocurrió en otros países de la región.

“Podemos celebrar la presencia de las Fuerzas Armadas, pero a veces el remedio puede se peor que la enfermedad, porque sabemos que esta situación se ha presentado en Perú, por ejemplo, donde se ha producido la violación de los derechos de mujeres, de niños de los pueblos indígenas. Entonces, nosotros no quisiéramos que eso se replique acá”, afirmó Alipaz.

El lunes, se conoció que el juez agroambiental de Viacha, Edwin Díaz Callejas, emitió una resolución a favor de Antonio Cajias en contra de Ramiro Cuevas, presentante de la Cooperativa Minera Virgen del Rosario, en el que establece dos decisiones para paralizar la explotación minera en el río Tuichi.

Establece el apoyo militar para resguardar el Parque Nacional Madidi, quienes deben realizar controles de las personas que ingresan a la reserva natural. Al respecto, el jefe de protección de las Reserva Biosfera, Marcos Uzquiano, consideró que la primera tarea de las Fuerzas Armadas debe ser el retiro de la maquinaria pesada de las cooperativas mineras.

“Yo creo, y para que sea una tarea efectiva, que la primera medida tiene que ser el retiro de toda la maquinaria de las empresas que están operando, en caso de que quieran retornar deben hacerlo cumpliendo todas las exigencias que establece la norma”, puntualizó.

Como segundo punto, se instruyó a la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a rechazar todo trámite que implique trabajos mineros en el área protegida.

Con relación al último punto, Alipaz dijo que esa decisión es confusa porque se orden a la AJAM departamental de rechazar los trámites de concesiones mineras, pero no se incluye a la dirección nacional que también puede otorgar contratos mineros.

“Nos parece confusa esta decisión porque se ordena solo a la AJAM departamental suspender y rechazar todo trámite de otorgación de contratos mineros en el lecho del río Tuichi, pero exonera a la AJAM nacional de cumplir con esta resolución en la otorgación de contratos mineros en toda el Área Protegida Madidi”, agregó.

En referencia a la resolución 042/2023 que se difundió a inicios de mayo, la Contiocap dijo que solo establece la paralización del trabajo de dos cooperativas mineras: Virgen del Rosario y Azariama que son de propiedad de Ramiro Cuevas y no del resto de las empresas mineras ilegalmente establecidas.

“El fallo solo va en contra de una cooperativa y una empresa, eso implica que solo esa área de actividad minera está siendo afectada por la resolución, esto significa que las demás empresas continuarían sus actividades mineras en el Río Tuichi, en el Madidi, que hasta el momento desconocemos cuántas son”, manifestó.

Contradicciones

Tras conocer el fallo, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) Teodoro Mamani, respaldó el dictamen y responsabilizó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) del asentamiento de cooperativas mineras, aseguró que enviaron varias notas solicitando que no se autoricen más concesiones.

“La AJAM seguía dando concesiones mineras en el Parque Nacional Madidi, hemos enviado varias cartas en el que hemos solicitado que ya no entreguen más concesiones, ahora ya no están dando más contratos, eso no es suficiente porque existen empresas ilegales”, explicó.

Al respecto, a través de un comunicado, la entidad minera aseguró que asumió medidas restrictivas en la otorgación de contratos administrativos mineros en ese sector, además rechazó que se hubieran tramitado en anteriores gestiones.

“Asimismo, la AJAM aclara que desde su creación en la gestión 2014 a la fecha, no otorgó ningún derecho minero en el PN-ANMI Madidi que comprende el río Tuichi; aspecto que puede ser corroborado en las leyes nacionales que aprueban contratos mineros”, dice el comunicado.

/EUA/ANF