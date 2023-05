Diputado Bazán cuestiona la falta de acción del Gobierno para frenar la crisis económica y las protesta de sectores

El diputado Erwin Bazán de Creemos, cuestionó a las autoridades nacionales por no tomar acciones inmediatas para frenar la crisis económica que atraviesa el país y que tampoco tome acciones para dar solución a los pedidos de los sectores productivos.

Fuente: Prensa Creemos

“Si el Gobierno insiste en esa conducta, va a frenar la producción de alimentos y los perjudicaos son los bolivianos. Tenemos que quitarles el poder a los socialistas que no saben administrar el Gobierno”, dijo.

Cuestionó al Gobierno por no escuchar el pedido del sector productivo, que desde el pasado martes se encuentra realizando un bloqueo de carreteras al norte del departamento de Santa Cruz. “El Gobierno está mostrando que es de oído sordo, no escucha a productores, no genera condiciones de estabilidad. Es grave lo que está pasando, va a ser cada vez más habitual el conflicto, estamos entrando al tiempo de crisis económica”, advirtió.