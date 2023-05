¿Dónde fue a parar mi fabulosa cuenta del Banco Fassil?

Fuente: https://elpais.bo

Si tuviste cuenta en el banco Fassil estás contando los días para reencontrarte con tus ahorros. Después de la adjudicación de las carteras del extinto banco a nueve competidores del mismo mercado, resta por conocer dónde ha ido a parar cada una de las cuentas. Para ello habrá dos fórmulas, según ha explicado el director de la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) Antonio Yujra: en la primera se publicará la lista de bancos designados a la gente y en la segunda se podrá averiguar con el CI en sitios de ASFI y Fassil.

“Desde el viernes estamos en pleno proceso de migración de los datos a las entidades que recibirán créditos y depósitos y los técnicos de las áreas tecnológica, financiera y contable trabajan en la homologación de las plataformas. Cuando se termine toda la migración de base de datos de ahorristas y prestatarios se podrá iniciar la devolución de los depósitos”, dijo.

Yujra informó que cada una de las nueve entidades que se adjudicaron cartera y depósitos publicarán en los siguientes días en medios de prensa cuáles son sus clientes.

Pero también se utilizará o habilitará una plataforma digital en la página web de ASFI, del propio Banco Fassil intervenido y en cada uno de los nueve bancos ganadores, en la que la gente podrá hacer consultas simplemente introduciendo el número de carnet de identidad.

Ahí la población que tenía ahorros o créditos en Banco Fassil podrá conocer de manera inmediata con qué entidad le tocará trabajar, ya sea para retirar o mantener sus depósitos.

El director de la ASFI apeló a la racionalidad de los clientes y evaluar si es que necesitan retirar todos sus ahorros, ya que no es necesario o solo una parte. “Habrá quienes necesitan la totalidad, pero otros que solo necesitan una parte, no vale la pena arriesgar y llevar todo a sus casas, en otras oportunidades han perdido el interés, los familiares les hicieron gastar . Es importante hacer una evaluación y no exponerse a riesgos”, precisó la autoridad.