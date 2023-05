El bulo de los ‘chemtrails’ crece en España: ¿es posible modificar el tiempo atmosférico?

Esta teoría de la conspiración ha crecido enormemente en los últimos años, como demuestra el aumento de demandas en los juzgados por las estelas que dejan los aviones en el cielo.

Por otro lado, se llega a afirmar que esas estelas son las culpables del cambio climático . Es decir, no es que debido al cambio climático y la proliferación de sequías, esos rastros en los cielos sean más visibles, sino todo lo contrario: serías ellos los causantes del cambio climático y de la consiguiente falta de lluvia, según la teoría conspirativa.

Las hipótesis que se manejan son varias. Por un lado, se sostiene que son los rastros que deja la fumigación con sustancias químicas nocivas para la población, aunque no se sabe muy bien con qué propósito.

— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) May 3, 2023

Por tanto, arrojamos luz ante recientes y confusas declaraciones: ⭕️ El Gobierno no ha eliminado ningún obstáculo fluvial que fuera útil para abastecimiento

El gran éxito que estas hipótesis están teniendo se puede medir recientemente de una forma inusitada: en los últimos meses, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha recibido alrededor de medio centenar de denuncias, como reportó la televisión pública. En las querellas se pide, entre otras cosas, que se investigue cuál es la sustancia con la que supuestamente se está “fumigando” o se piden indemnizaciones por daños a la piel.

En todo el país se acumulan cientos de denuncias de este tipo.

La sequia la provocan ustedes.

Ya no nos engañan.

Obedecen instrucciones de Davos y ejecutan su agenda.

Pero ya no nos engañan.

Lo que pienso de ustedes es tan grave, que no puedo decirlo. Pero si que pueden imaginárselo ustedes. pic.twitter.com/bp4Sa89n5N

— Nadie (@Hormigafantasm4) May 4, 2023