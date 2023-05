El tercer caso en menos de un mes: malestares de más de 20 estudiantes son atribuidos al desayuno escolar

Raúl Ascarruz, director Municipal de Educación manifestó que tomaron pruebas de los alimentos y que fueron enviadas al laboratorio para su respectivo análisis. Además de ello, que notificaron a la empresa proveedora de esos alimentos, PIL. No se refirió a los resultados de las pruebas efectuadas en anteriores oportunidades, ante sospecha de intoxicación.

“No puede ser posible que, ya, en quinta ocasión, el desayuno escolar esté generando este tipo de malestar a nuestros escolares. No puede ser que todo siga como si nada. No puede ser que, dentro de los informes que haga el fiscal que supervise el cumplimiento del contrato, esté todo normal; porque no es normal que, en este caso 27 estudiantes de una unidad educativa, tengan este conjunto de sintomatologías de intoxicación”, expresó la concejala Lola Terrazas, a través de sus redes sociales.