Embajador sobre donación alemana de 15 millones de euros para la Amazonía: “Los fondos van a las organizaciones que in situ preservan los bosques”

Ante la expansión del extractivismo en la región amazónica del país y las presiones sobre las áreas protegidas, el embajador de Alemania en Bolivia, José Schulz, informó que la donación de € 15 millones para la conservación de los bosques en la Amazonía, será destinada a organizaciones y comunidades indígenas que trabajan in situ en la conservación de la biodiversidad.

En una amplia entrevista con Brújula Digital, en las oficinas de la Embajada de Alemania en La Paz, el diplomático -hijo de padre alemán y madre española- destacó también el gran potencial de Bolivia para las energías renovables, y la apuesta que hace Alemania en esta área con una cooperación de € 5 millones, y recordó la posición de la Unión Europea (UE), no de importar productos derivados de la deforestación.

BD: Todas las acciones de la Cooperación Alemana se encuentran enmarcadas en las prioridades del Estado boliviano; es decir, trabaja en la línea de la Agenda Patriótica 2025, sin embargo, las metas trazadas en este plan van en contrasentido del cuidado del bosque, pues plantea la ampliación de la frontera agrícola a 13,5 millones de hectáreas, más del 70% en llanos y la Amazonía, lo que se traduce en agroindustria, también plantea la introducción de especies africanas como las palmas aceiteras, en la idea de que con ello y la fabricación de los denominados biocombustibles se sustituirán las importaciones. ¿Cómo se compatibilizan estas dos visiones?

J.S: Lo que estamos proponiendo es que si Bolivia quiere concretizar sus metas en lo que son bosques, donde Alemania estaría muy dispuesta de ayudar, es un estrategia nacional de bosques o un programa de bosques, Alemania estaría muy dispuesta a ayudar porque vemos el desafío de aumentar las superficies agrícolas para seguir creciendo, la población también crece, pero compatibilizarlo con la protección del medio ambiente y climática, proponemos una estrategia nacional de bosques. No apoyamos para nada la agroindustria y en cuanto a los biocombustibles lo consideramos comestibles.

En Alemania hace rato ya no se produce biodiesel con la palma aceitera y la Unión Europea decidió salir de eso porque contribuye a la deforestación.

BD: ¿Qué actores productivos y comerciales deberían participar?

J.S: Yo creo que Bolivia tiene sus programas, me dieron el Plan 2021-25 de Desarrollo Económico y muchos de esos actores deberían enfocarse. En el punto nueve se habla de que la soberanía ambiental considera la superficie de bosques manejados de manera integral y sustentable y creo que es un programa muy amplio y profundo, ya están las herramientas, por lo que no hay que inventar la rueda, y como cooperación apoyamos al Gobierno en todo lo que necesite.

BD: La ministra Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze, durante su visita a Bolivia en agosto del año pasado anunció la asignación de fondos adicionales de hasta 20 millones de euros al país: hasta € 15 millones destinados a la conservación del bosque amazónico, y hasta € 5 millones para el área de energías renovables. Sin embargo el Gobierno del MAS ha tenido una política contraria a la conservación de las áreas protegidas, que a su vez albergan a pueblos indígenas. ¿Cómo garantizar que estos fondos sean bien utilizados, cuando lo que ha priorizado el Ejecutivo en la Amazonía es la expansión de la minería aurífera y la deforestación?

JS: La Ministra llegó en agosto de 2022, que fue mi primera visita como Embajador. El Gobierno anterior había decidido salir de la cooperación en Bolivia y el nuevo Gobierno decidió de otra manera y decidió seguir en Bolivia. Y la Ministra llegó para declararlo públicamente que vamos a seguir en Bolivia poniendo nuevos énfasis y subrayando el tema de energía renovable con 5 millones de euros y con 15 millones de euros adicionales para la protección del Madidi y por tanto, ella quiso ver in situ. Ella fue al Madidi, yo le acompañé con una delegación para ver el parque, vimos los problemas y no negamos, ni tampoco el Gobierno de que hay cierta competencia entre la conservación de áreas protegidas y la extracción de recursos naturales, y claro también sabemos que el presidente (Luis) Arce para la mitad de su Gobierno ha admitido que hay problemas de justicia y en las áreas rurales hay crímenes ambientales, ahí también falta infraestructura y el Gobierno está haciendo todo lo que puede para mejorarla. Pero nosotros como cooperación nos enfocamos mucho en los actores in situ, en los actores que viven allá, y por eso apoyamos mucho a las comunidades que están allá y por supuesto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) como la institución gubernamental y avanzamos mucho con las organizaciones indígenas como CIPTA, Tacanas, CPILAP, Lecos y Apolo, San José de Uchupiamonas y el Consejo Regional Tsiname Mosetén, es importante que trabajamos con esos 15 millones de euros e informamos al Gobierno, los fondos se negocian con el Gobierno, es cooperación de Gobierno a Gobierno, actualmente estamos negociando los años 2024-25. El Gobierno sabe qué estamos haciendo y con quién, pero los fondos no van al Gobierno boliviano, sino a las organizaciones que in situ se dedican hacer eso y en este caso tenemos el Fondo de las Naciones Unidas y ahí vamos a destinar los 15 millones de euros y ellos trabajan con esos temas. Son los que in situ trabajan con las comunidades indígenas, fortalecen a los que mejor lo hacen, sin negar el conflicto con la extracción con minerales.

BD: Pero desde el Sernap, con simples resoluciones administrativas se han modificado zonas núcleo y cambiado planes de manejo integrado en las áreas protegidas con el propósito de permitir actividades extractivas mineras e hidrocarburíferas.

J.S: En ese viaje hemos insistido que nos acompañen, no solo el Viceministro de Medioambiente, sino el Director del Sernap con quienes estuvimos en el mismo avión, en el mismo barquito, porque queríamos darles el mensaje, pero nos piden apoyo institucional y asesoramos, pero no puedo decir cuánta gente falta, la Ministra del Exterior hizo mucho énfasis que tiene que haber nueva política feminista de desarrollo exterior, solo hay una o dos guardaparques.

B.D: La Unión Europea dio un salto en materia ambiental, cuando prohibió la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación. ¿En esa línea podría suceder lo mismo con el oro, con ese metal que también exporta mercurio, contaminación, deforestación, además de violación de derechos a los pueblos indígenas?

J.S: En lo que va del oro, la deforestación no es el problema número uno, sino el uso del mercurio y hay un tipo de evaluación constante, no puedo predecir si el oro entrará o no (en la lista de productos prohibidos), pero los otros productos que están en la lista se chequean permanentemente, hay los famosos diamantes de sangre del Sub Saharan, que nació la iniciativa de que no se puede usar diamantes de zonas de conflicto, hay una regla de la Unión Europea de que no se puede importar esos productos de esos países si eran financiados con diamantes de sangre, y lo mismo vale para el oro, estaño, tantalio y tungsteno, si son de zonas de conflictos. En cuanto al oro yo diría que la UE no es el gran actor de las importaciones mundiales que hay, la UE concentra el apenas el 14% importado; ahí están la India, Emiratos Árabes, China que importan mucho más, pero para Alemana y la Unión Europea sería bueno que haya estándares internacionales, pero ahí nuestra influencia no es muy grande.

B.D: ¿En esta crisis climática que atraviesa el planeta, cuán importante sería que estos países se adhieran a estos estándares a favor del medioambiente?

J.S: Sería bueno que se aplicaran en todo el mundo esos estándares, pero India deciden por sí mismos, lo mismo que Emiratos Árabes que tienen sus propios estándares. Sería aconsejable que los importadores tuvieran una línea en común, pero no podemos más que apelar, peor no decidir.

B.D: Bolivia ha sido señalada por la Relatoría Especial para Asuntos Tóxicos de las Naciones Unidas, no solo como el país que no cumple el Convenio de Minamata, sino como el país centro de la región que trafica el mercurio.

J.S: Para eso están las Naciones Unidas y nosotros no podemos ponerlo en duda, peor, no tenemos más información bilateral.

B.D: ¿Preocupa sin embargo este informe?

J.S: Claro, cada informe que apunte a que se pone en riesgo el medioambiente y aún más valioso la vida humana, estoy convencido que el Gobierno boliviano lo está tomando en cuenta y está sacando conclusiones y la máxima meta es asegurar la salud de sus ciudadanos, ahí no tengo ninguna duda.

BD: Durante el Diálogo de Petersberg, Alemania ha llamado a una meta global por las energías renovables y la eficiencia energética. ¿Cuán lejos cree que Bolivia esté de este objetivo, cuando sigue apostando a las energías fósiles como principal fuente energética?

J.S: Petersberg es una pequeña montañita fuera de Bonn y el evento fue en su Ministerio con la Canciller, estuvo nuestra canciller para señalar qué importante es para el Canciller Federal que es jefe de Gobierno el tema de las energías renovables, y lo que vimos es que Bolivia tiene unas condiciones muy favorables para las energías renovables porque gran parte de Bolivia está a más de 3.000 metros de altura, eso favorece mucho y ayuda a la energía solar, fotovoltaica, aire muy pura. Todos los expertos dicen que aquí puede poner muchos paneles solares, se puede hacer mucho más y también la energía eólica, sobre todo en la región de Santa Cruz, y por eso saludamos las iniciativas que el Gobierno boliviano está haciendo en muchos proyectos sobre energía renovable y eficiencia energética que es súper importante porque cada kilovatio que no se consume es bueno, esos tres pilares estamos apoyando.

La democratización de la producción de la energía es importante; cualquier empresa puede poner sus techos y estamos elaborando con fondos de la cooperación alemana, y que el marco legal permita más que antes. Y por eso señalé que la energía renovable será uno de los pilares que estará, mientras la protección a la Amazonía será adicional.

B.D: La Cooperación Alemana en La Paz donó a la Alcaldía seis vehículos eléctricos Quantum para el programa tu médico.¿Cómo se puede lograr sostenibilidad en el uso de este tipo de vehículos?

J.S:.- Para ser correcto no era cooperación alemana-boliviana, sino entre ciudades hermanas Bonn está hermanada con la Paz, y tuve el privilegio de entregar el primer Quantum al Alcalde (Iván Arias) e hizo su tour, es muy pequeño y es para trayectos cortos, no se trata de ir hasta Cochabamba o Santa Cruz, sino para llegar a casas y asistir con medicamentos, es un plan muy interesante.

Con mucho gusto hemos apoyado con seis coches, los Quantum, es el único coche eléctrico que se produce en América Latina, lo producirán a mayor escala en México para llegar a más unidades pero es el único que se produce. Felicitamos a la empresa Quantum porque así se empieza.

B.D: ¿Cuánto mide usted?, disculpe la pregunta pero quisiera saber si tuvo problemas para entrar al vehículo y si este tiene fuerzas para subir cuestas empinadas que son tan comunes en La Paz?

J.S: Mido 1.72 y entré sin ningún problema, pero si eres un hombre alto de 1,90, aun así vas a entrar. Hicimos un tour por la calle Ayacucho que va a la plaza Murillo pasando por la Casa Grande y con dos personas subió fácilmente.

BD: Por la coyuntura voy a incorporar la pregunta sobre los supuestos hechos corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde implican al exministro Juan Santos Quispe de recibir millonarias “coimas”. ¿Qué opinión le merece que una cartera de Estado tan importante esté involucrada en estos hechos?

J.S: No sé los detalles, pero hasta que se compruebe que es culpable es inocente, no puedo opinar que sea culpable e inocente, nos avocamos en el trabajo in situ a mejorar la situación medioambiental y climática de biodiversidad. Si hubo malversación de fondos la justicia se encargará de eso.

