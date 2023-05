“Están viendo cuántas avionetas entran de Perú”: Evo dice que levantaron controles en Beni

El expresidente resaltó que la lucha contra el narcotráfico no está siendo efectiva porque el Gobierno anuncia grandes operativos y no presentan gran cantidad de aprehendidos

La semana pasada, una avioneta boliviana fue detenida en Perú, estaba lista para trasportar la droga. La Razón de Perú

Fuente: ANF

El expresidente del Estado y líder nacional del Movimiento Al socialismo (MAS), Evo Morales, expresó su preocupación por cómo el Gobierno maneja su política contra el narcotráfico y dijo que en Beni levantaron los puestos militares que servían para controlar el ingreso de aeronaves a territorio boliviano, ahora “están viendo cuántas avionetas entran de Perú”.

El exmandatario sostuvo que la línea del gobierno de Luis Arce, respecto al narcotráfico, es brindar todos los argumentos suficientes para que Estados Unidos justifique una intervención al país.

“Cuentan algunos funcionarios subalternos: ‘están viendo cuántas avionetas entran de Perú’; me dicen: ‘sabe el ministro de Defensa, sabe el ministro de Gobierno, pero no hacen nada’. Grave, gravísimo. Cuando estaba en gestión pública, instalamos como tres puestos militares para controlar (…), pero ahora levantaron todo eso, ahora no hay ningún control de tránsito por Bolivia. Las informaciones de los mismos policías, de gente que es sana; eso. otra vez, no va durar, tarde o temprano va estallar”, dijo Morales la jornada pasada en su programa dominical.

El expresidente resaltó que la lucha contra el narcotráfico no está siendo efectiva porque el Gobierno anuncia grandes operativos y no presentan gran cantidad de aprehendidos. Además, que en el país las denuncias contra ese ilícito no prosperan y terminan en la impunidad.

“Sobre el seguimiento al caso narcoaudios, hablé con la Fiscalía (y pregunté): ¿hasta cuándo no van a procesar a los excomandantes de la Policía, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Arancibia y Velasco? Saben qué me dijo: ‘hay que consultar al ministro Eduardo Del Castillo’. Con eso me dijo todo”, reveló el exjefe de Estado.

Respecto a es caso, la semana pasada la ANF difundió la noticia del sobreseimiento que solicitó la Fiscalía en favor de los principales acusados en el caso “narcoaudios”, una denuncia que Morales presentó el año pasado con unos audios donde se escucha a efectivos antidroga salir de una zona de laboratorios de droga en Valle Sajta, trópico de Cochabamba.